Von Lisa Bögl

Anschlagserie in München: Autos, Bagger und Kabel brennen Der Staatsschutz der Münchner Polizei vermutet die Täter in linksextremistischen Kreisen. Nach einer weiteren Brandstiftung in Laim ist jetzt ein Bekennerschreiben aufgetaucht. (SZ Plus)

Ein Büro für 27 Firmen in der Steueroase Grünwald Der Fall der Maskenvermittlerin Andrea Tandler zeigt, wie sehr viele Firmen von der niedrigen Gewerbesteuer in Münchner Vororten profitieren. Die Anklageschrift enthält pikante Details. (SZ Plus) Etwa, wie viele Firmen sich ein kleines Büro geteilt haben sollen.

Neue Eigentümer für Lach- und Schießgesellschaft Die Insolvenz der bisherigen Betreibergesellschaft macht den Weg frei für einen Neustart, bei dem Münchens Alt-OB Christian Ude eine wichtige Rolle spielt.

"Zum Teil wirklich überzogen" Konzertveranstalter Marek Lieberberg reagiert auf die Kritik an dem von ihm veranstalteten Hip-Hop-Festival "Rolling Loud" und zeigt sich irritiert über das Verhalten der Münchner Behörden (SZ Plus).

Verbotene Tanzstile auf dem Hip-Hop-Festival "Rolling Loud": Tanzen bis zum Umfallen

Geldstrafe wegen EM-Störaktion für Gleitschirmflieger Der Greenpeace-Aktivist flog 2021 kurz vor Anpfiff eines Fußballspiels in die Arena in Fröttmaning - zwei Menschen wurden dabei verletzt. Vor Gericht gab der Mann nun ein Versprechen ab.

Als Goldfisch Francesco seinen Anschlusszug verpasste In einem Gurkenglas strandet der kleine Italiener unvermittelt am Münchner Hauptbahnhof. Wohin wollte er? Warum klappte es nicht mit der Weiterreise? Über ein Umsteige-Drama - mit nur bedingt gutem Ausgang.

Mental Health Arts Festival: Heilt die Kunst?

Nächtlicher Großeinsatz: 200 Feuerwehrleute bekämpfen Brand in Bogenhausen

Neuer Oktoberfestkrug: Im Zeichen des Hirschs (SZ Plus)

Bürgerbeteiligung für Großprojekt: 1200 Wünsche für eine Halle

