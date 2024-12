Wo an Silvester geböllert werden darf, warum der erste Behindertenbeauftragte der Stadt jetzt aufhört, wie sich Münchens Lieblingstenor als Intendant in Erl schlägt und mehr.

Von Anne Eberhard

DER TAG IN MÜNCHEN

München im Raketen-Taumel Im Discounter kauft mancher Böller-Fan seine Grundausstattung. Wer auf besondere Effekte setzt, ist im Fachhandel richtig. Für ein paar Euro mehr lässt sich dort auch Außergewöhnliches erwerben. (SZ Plus)

Wo in München an Silvester geböllert werden darf Manche möchten das neue Jahr mit einem Knall begrüßen. Doch nicht überall in München darf man Raketen steigen lassen und Böller zünden. Eine Übersicht.

Münchens erster Behindertenbeauftragter hört auf Oswald Utz sitzt im Rollstuhl und hat 20 Jahre lang dafür gekämpft, es Menschen mit Behinderung in dieser Stadt leichter zu machen. Er hatte Erfolge – und musste Rückschläge einstecken. Jetzt geht ihm langsam die Kraft aus.

„Wir müssen wieder mehr zu einer Exportnation werden“ Ist die Beinahe-Pleite des Flugtaxi-Herstellers Lilium symptomatisch für die gegenwärtige wirtschaftliche Lage? Ein Gespräch mit dem Starnberger Wirtschaftsförderer Christoph Winkelkötter über Ursachen, Folgen und Chancen der aktuellen Krise. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Jonas Kaufmann gibt seinen Einstand bei Tiroler Festspielen: Wie schlägt sich Münchens Lieblingstenor als Intendant in Erl? (SZ Plus)

Nymphenburg: Polizei muss Menschen am Einbrechen hindern – allerdings ins Eis

Spielplatz in Haidhausen: Kinder böllern, Sitzbänke in Flammen

Hirschgarten: Scooter-Akku brennt – Löschwasser reicht nicht

Forsthaus Kasten in Würmtal: Neue Wirte in der Ausflugsgaststätte (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Bildungspolitik in Bayern : Na dann, Prosit Neujahr, liebe Schulen Die Wünsche von Bayerns Eltern, Lehrern und Schülern fürs neue Jahr zeigen: Es gibt noch einiges zu tun für Kultusministerin Anna Stolz. Über Ungerechtigkeiten zwischen Stadt und Land, modernere Prüfungen und mögliche schnelle Lösungen. Von Anna Günther

Jahresrückblick 2024 für München : Riesen-Demo gegen rechts, Ikea übernimmt Pasing-Arcaden und ewig zofft das Rathaus Beim Diesel-Fahrverbot geht es hin und her. Das Pro-Palästina-Camp beschäftigt die Stadt. Ein alteingesessenes Geschäft muss schließen. Die wichtigsten Themen aus Politik und Wirtschaft. Von SZ-Autorinnen und -Autoren

UNSER FREIZEITTIPP

Literatur-Tipps : Empfehlenswerte Bücher von Münchner Autorinnen und Autoren Ob Roman oder Biografie, Krimi oder Jugendbuch: eine Auswahl lesenswerter Werke, die im Jahr 2024 von Münchner Schriftstellerinnen und Schriftstellern erschienen sind. Von SZ-Autorinnen und -Autoren

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg