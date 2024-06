Der Rückblick auf das erste Wochenende der Europameisterschaft, wie am Marienplatz heute die Jungbrauerinnen und Jungbrauer freigesprochen wurden, ein Besuch bei den Ehrlich Brothers in der Olympiahalle und mehr.

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

„Wir sind hier zum Feiern“ Sechs EM-Spiele werden in der Fröttmaninger Arena angepfiffen. Der Auftakt ist friedlich und fröhlich. Doch die Sicherheitsbehörden ermitteln für jede Partie das Risiko und lotsen vorbeugend Fans verschiedener Mannschaften in unterschiedliche Biergärten (SZ Plus).

Freibier, Schäffler und das Münchner Kindl Beim Brauertag treffen alle zwei Jahre mehrere Traditionen zusammen. Für eine Stadt, die ihr Renommee nicht zuletzt dem Bier verdankt, ist das Freisprechen der Jungbrauer ein Höhepunkt im Jahreskalender.

Ehrlich Brothers in der Olympiahalle: Piff! Paff! Puff! Sie sind die Mario Barths der Zauberkunst. Und doch können die Magier-Brüder bei einer Fernseh-Aufzeichnung in München verblüffen, als sie mit einem Luftkissenboot abheben. Ein Besuch (SZ Plus).

Friedensbotschaft vor dem Fußballmatch Ukrainer in München wollen vor dem Spiel ihrer Nationalmannschaft gegen Rumänien an diesem Montag daran erinnern, dass viele Sportler an der Front für die Freiheit ihrer Heimat kämpfen. Zur Demo auf dem Wittelsbacher Platz wird auch ein prominenter Gast erwartet.

„Die meisten haben mich einfach nicht ernst genommen“ Dieses Gefühl, sagt Miou Heldt, kennen viele queere Jugendliche. Sie hat eine Ausstellung kuratiert, die Einblick in die Suche nach der eigenen Identität gewährt (SZ Plus).

Wie die Stadt ein Wohnbauprojekt in den Isarauen realisiert Der Stadtrat will 600 neue Wohnungen in einem grünen Quartier in Freimann auf den Weg bringen. Das Gelände des ehemaligen Floriansmühlbads wird wieder zugänglich – wenn auch nicht mehr als Schwimmbad (SZ Plus).

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Fanartikel : „Es gibt einen extremen Hype um das pinkfarbene Trikot“ Die Shirts kosten 100 Euro aufwärts – und trotzdem sind sie so begehrt, dass sie im Sporthaus Schuster schon knapp werden. Welche Jerseys sonst noch beliebt und welche besonders schwer zu kriegen sind. Interview von Catherine Hoffmann

NS-Verbrechen : Die Mordopfer vom Anstaltsfriedhof Das Isar-Amper-Klinikum in Haar bemüht sich weiter um die Erinnerung an die Verbrechen der NS-Euthanasie. Doch mehr als tausend anonyme Gräber blieben bisher unbeachtet. Von Bernhard Lohr

UNSER FREIZEITTIPP

SZ Plus Drei-Biergarten-Radtour: Würmtal : Genusstour für Konditionsschwache Die Runde vom Planegger Bahnhof aus zu den Biergärten Forst Kasten, Schlossgaststätte Leutstetten und entlang der Würm zur Kraillinger Brauerei ist selbst von Gelegenheitsradlern zu schaffen. Außer sie machen einen schweren Anfangsfehler. Von Katja Schnitzler

