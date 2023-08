Von Lisa Bögl

DER TAG IN MÜNCHEN

Bleibt die Verkehrswende in München auf der Strecke? Die Stadt hat ehrgeizige Ziele für den Ausbau von Tram und U-Bahn. Doch dieser scheint akut bedroht zu sein. Nach Recherchen der SZ sind viele wichtige Projekte der MVG deutlich teurer als dies öffentlich gesagt wird. Was bisher bekannt war - und wie die Kosten tatsächlich ausfallen. (SZ Plus)

Scholz-Auftritt in München: Wie die Polizei Störungen verhindern will Der Bundeskanzler hält am Freitag eine Wahlkampfrede auf dem Marienplatz. Querdenker-Szene und AfD haben ihre Anhänger mobilisiert. Mehr als 200 Beamtinnen und Beamte werden im Einsatz sein.

So soll die Stadt künftig erblühen In den Parks lässt sich die ökologisch wertvolle Fläche kaum noch vergrößern. München lenkt seine Aufmerksamkeit deshalb auf einen weiteren Bereich: In zwei Pilot-Bezirken ist schon jetzt zu sehen, wie künftig ein blühendes Netz geschaffen werden kann - und wie der Klappertopf dabei hilft. (SZ Plus)

Meta kommt nach München Der Facebook-Konzern bezieht im Herbst Büros in der Nähe des Werksviertels. Sie bieten Platz für rund 100 Beschäftigte. Was das Unternehmen dort plant.

Buchbesprechung: Frühe Weimarer Republik - Als München Richtung Abgrund taumelte (SZ Plus)

Forstenried: Vater und zwei Töchter bei Unfall verletzt

Polizei: Zwillingsbrüder fahren Rennen auf dem Mittleren Ring

Pasing: Zwei 16-Jährige mit Messer bedroht und ausgeraubt

Prozess in München: Messerattacke aus dem Nichts

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg