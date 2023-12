Von Lisa Bögl

Sieben Orte für einen Heiratsantrag in München Romantik pur, traute Zweisamkeit oder doch mit Publikum? Die Frage aller Fragen soll oft etwas Besonderes sein. Sieben Ideen, wie das in München klappen kann (SZ Plus).

Steuertricks: Was es mit einem blinden Fleck mitten im Wald auf sich hat Andrea Tandler wird an diesem Freitag wegen ihrer Maskendeals verurteilt. Bei anderen fragwürdigen Firmensitzen in Gewerbesteueroasen rund um München wird aber kaum oder gar nicht ermittelt. Ein Blick ins Dickicht (SZ Plus).

Freier Durchgang am Sendlinger Tor Nach knapp sieben Jahren Bauzeit ist das Zwischengeschoss des U-Bahnhofs mit Ladenpassage eröffnet worden. Die Rolltreppen dort gehören zu den längsten im Münchner Nahverkehr.

Wer nicht kaufen kann, muss mieten - das wird für alle zum Problem Böses Erwachen für Interessenten von Häusern oder Wohnungen im Münchner Speckgürtel: Trotz sinkender Preise wird es für Immobilienkäufer nicht günstiger. Woran das liegt und warum das Folgen für den Mietmarkt hat (SZ Plus).

Hygieneartikel: München will kostenlos Tampons und Binden bereitstellen

Verbrechen mit Slapstick-Charakter: Räuber zwingen Mann Geld abzuheben - an Automaten neben einer Polizeiwache (SZ Plus)

Hip-Hop-Festival: Kein "Rolling Loud" 2024 in München

Mögliche Serie: Rätselhafte Brandanschläge im Wald

