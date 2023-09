Von Lisa Bögl

OKTOBERFEST

"Wir zählen keine toten Tiere mehr" Stadt, Polizei, Feuerwehr und Sanitätsdienst zeigen sich zur Halbzeit mit dem Verlauf des Oktoberfestes zufrieden. Über die Menge der verputzten Hendl und Ochsen aber schweigt sich die Festleitung neuerdings aus. (SZ Plus)

Wiesn-Premiere für Harry Kane Die Stars des FC Bayern München haben mit ihren Familien in der Käfer Wiesn-Schänke gefeiert. Die Stimmung war nach dem 7:0-Sieg gegen Bochum ausgelassen.

Was wirklich gegen den Wiesn-Kater hilft Von Rollmöpsen über Espresso mit Zitrone bis zum Konterbier: Wer eine oder gleich mehrere Mass zu viel hatte, findet viele Tipps. Notfallmediziner Florian Demetz weiß, welche etwas taugen - und welche nicht. (SZ Plus)

Jagd auf Langfinger: Taschendieb-Alarm auf der Wiesn

Auf der Wiesn und in der Innenstadt: Mehrere Hitlergruß-Vorfälle

DER TAG IN MÜNCHEN

Wenn das Smartphone zum Einsatz ruft Im Notfall kommt es auf jede Minute an, doch viele Menschen trauen sich nicht, Erste Hilfe zu leisten. In Stadt und Landkreis München sollen daher professionelle Retter und ausgebildete Laien, die in der Nähe sind, künftig über Mobilfunk alarmiert werden.

Schwerter, Drachen, Trampoline Beim Münchner Outdoorsportfestival können mehr als 50 Action- und Trendsportarten im Olympiapark ausprobiert werden - etwa Flag Football, Flying-Fox oder auch ein japanischer Funsport (SZ Plus).

Olli Kahn ist zurück - ein bisschen Nicht zu lange über Fehler nachdenken: Der Ex-Bayern-Chef tritt erstmals nach seinem Rauswurf wieder auf - und berichtet in München über die Kraft der Resilienz (SZ Plus).

Büro- und Gewerbeflächen: Der Münchner Immobilienmarkt ist zweigeteilt (SZ Plus)

Schulen und Kitas: Demonstranten fordern mehr Geld für Bildung

Dieter Nuhr im Circus Krone: Viereinhalb Minuten bis zur ersten Pointe über die "Letzte Generation" (SZ Plus)

