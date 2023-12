Adele plant bis zu zehn Konzerte in München, die Stadt will die Gesundheitsversorgung in den Stadtvierteln verbessern und baut sieben neue Flüchtlingsunterkünfte. Was heute sonst noch wichtig war.

Von Lisa Bögl

DER TAG IN MÜNCHEN

Adele plant bis zu zehn Konzerte in München Eine Million Besucher könnten die britische Sängerin im kommenden Sommer live in der Stadt erleben. Soweit bekannt ist, sind es die einzigen derzeit geplanten Auftritte in Europa.

Mietzuschüsse für Arztpraxen Ärzte, die in benachteiligte Bezirken praktizieren, sollen Förderung erhalten: Was sich die Stadt München für eine bessere Gesundheitsversorgung alles einfallen lässt (SZ Plus).

Stadt beschließt neue Flüchtlingsunterkünfte Sieben neue Einrichtungen mit insgesamt etwa 1370 Schlafplätzen werden in verschiedenen Stadtteilen errichtet. In Riem entsteht wieder eine Zeltstadt (SZ Plus).

München erwägt Mietgarantie für Großmarkt-Investor Wenn die Stadt mögliche Einnahmeausfälle teilweise ausgleichen würde, könnte das den Bau der neuen Großmarkthalle erleichtern. Das schlägt die Verwaltung vor, darüber entscheiden muss in der nächsten Woche der Stadtrat (SZ Plus).

Nahverkehr in München: Das bedeutet das neue Countdown-Symbol bei der S-Bahn

Hasskriminalität im Netz: Kampf gegen "Hate Speech": Elf Wohnungen in München durchsucht

Islamisches Zentrum Freimann: Suspendierung des Imams aufgehoben - trotz laufender Ermittlungen

