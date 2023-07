Von Lisa Bögl

"Das Wohnheim-Chaos geht in die nächste Runde" Auch in Schwabing sind zwei Häuser des Studierendenwerks so marode, dass sie unbewohnbar sind. Damit stehen in München rund 1450 Plätze leer. In den vergangenen sechs Jahren ist die Zahl der günstigen Apartments um ein Fünftel gesunken. Wie kann das sein (SZ Plus)?

Strafbefehl wegen Hygienemängeln gegen Gastronomin Sandra Forster Nagerkot, Kakerlaken und "schimmelähnliche Anhaftungen": Weil im Kismet gefunden wurde, was in kein Restaurant gehört, muss die Geschäftsführerin 3200 Euro Strafe bezahlen.

Trotz Asbest in Abrissgebäuden keine Gesundheitsgefahr für Nachbarn Die Anwohner waren besorgt: Ist der Staub von der Großbaustelle des neuen Geo-Zentrum der LMU giftig? Das Bauamt gibt nun Entwarnung (SZ Plus).

Die Bahn setzt auf den Inspektionsroboter Mit Digitalisierung und Automatisierung soll die Wartung von Zügen bei der Deutschen Bahn künftig schneller und effektiver ablaufen. Das Personal wird, so weit es geht, von zeitraubenden Routinearbeiten entlastet.

Reaktion auf Kritik: Stadtsparkasse richtet Konto-Hotline ein

Parkstadt Schwabing: 13-Jährige sollen Taxis aufgebrochen haben

Polizeieinsatz: Mann nach Badeunfall im Riemer See gestorben

Bildung: Ganztagsbetreuung in der Klenzeschule gesichert

