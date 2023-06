DER TAG IN MÜNCHEN

Rammstein-Konzerte: "Row Zero" wird offenbar abgeschafft Nach Informationen aus Rathaus-Kreisen reagiert der Veranstalter auf Missbrauchsvorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann. Weitere Sicherheitsvorkehrungen sind im Gespräch. (SZ Plus)

Polizei setzt "Holodeck" gegen Verbrecher ein In Zukunft können sich Ermittler virtuell an den Tatort begeben, dort realitätsnah Szenen nachstellen oder Zeugen befragen. Die neue Technik in München sei europaweit führend - und biete grenzenlose Möglichkeiten. (SZ Plus)

Elch-Zwillinge im Tierpark Hellabrunn geboren Xantorin und Xynthia heißen die beiden Elch-Kälber, die bereits Ende Mai zur Welt gekommen sind. Zur Freude der Zoo-Besucher dürften sie bald beginnen, ihre Anlage zu erkunden.

Mehr als schnöde Blaumänner Hana Martincova kleidet Busfahrer ebenso ein wie Ärzte und ihre Teams. Natürlich müssen Kittel, Hosen und Blusen strapazierfähig und bequem sein. Doch die Dress Manufaktur setzt von der Ästhetik noch was drauf, wo seelenlose Online-Shops an ihre Grenzen stoßen.

Feuer in Stadelheim: Häftling setzt Bettdecke in Brand

Sofortfahndung ohne Erfolg: Taxifahrer in Feldkirchen überfallen

Englischer Garten: Hund erschreckt Polizeipferd, Beamtin verletzt

