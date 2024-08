München will den Straßenlärm verringern, das Werksviertel hat ein Müllproblem, so soll das neue Zelt auf dem Oktoberfest aussehen und mehr.

Von Anne Eberhard

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie München den Straßenlärm verringern will In einem neuen Aktionsplan schlägt die Stadt Maßnahmen in 18 Untersuchungsgebieten vor, von Tempo 30 bis zum leiseren Asphaltbelag. Denn die Grenzwerte für die Lärmbelastung werden an vielen Stellen überschritten – mit negativen Folgen für die Gesundheit. (SZ Plus)

Münchens Vorzeigeviertel hat ein Müllproblem Das Werksviertel am Ostbahnhof will besonders nachhaltig sein. Nur in der Mittagspause, da klappt das nicht so recht. Die Mülleimer sind voll mit Burger-Schachteln, Plastikschüsseln und Einwegbechern – dabei ginge das auch anders. (SZ Plus)

So soll das neue Zelt auf dem Oktoberfest aussehen Mit der Boandlkramerei soll es auf der Oidn Wiesn in diesem Jahr so gemütlich zugehen wie in einem alten Wirtshaus und auf einem Dorfplatz. Doch noch wird in dem Musikantenzelt gewerkelt.

Arbeiten auf 100 Grad heißem Boden Wenn Fahrbahnen einen neuen Belag bekommen, bedeutet das Hitze, Lärm und gesperrte Straßen. 23 Asphalt-Bauer arbeiten im gesamten Stadtgebiet, um diese so schnell wie möglich wieder freigeben zu können. (SZ Plus)

„Da steckt manchmal sogar kriminelle Energie dahinter“ Als Vorsitzender des Isartalvereins ärgert sich Martin Kiechl über Mountainbiker, Bootsfahrer und Kletterer, die sich nicht an die Regeln halten und zum Teil Verbotsschilder abmontieren. Er sieht aber auch Fortschritte bei der Renaturierung und sagt: Es ist dem Fluss schon viel schlechter gegangen. (SZ Plus)

Erdrutsch: Zwei Jungen aus dem Raum München beim Spielen in Dänemark gestorben

Oktoberfest: Verbraucherschützer warnen vor Abzocke mit Wiesn-Tischen

Neue Betrugsmasche: Wenn Bitcoins auf der Straße liegen

Vor Landtagswahlen: Bundesweiter Appell gegen Geschichtsrevisionismus

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Jugendsport : „Viele Eltern sind viel zu ehrgeizig“ Lothar Matthäus schmeißt als Junioren-Trainer beim TSV Grünwald hin, weil er sich ständiger Kritik aus den Familien ausgesetzt sah. In anderen Vereinen kennt man das Problem – und versucht gegenzusteuern. Von Bernhard Lohr

Hallbergmoos : Ein einstiges Bauerndorf wird zum Hotspot In den vergangenen Jahrzehnten ist Hallbergmoos mit Eröffnung des Flughafens stark gewachsen und hat Mut zur Innovation bewiesen. Jedes Surfer-Magazin berichtet gerade über die Gemeinde. Ihren Charakter aber hat sie bewahrt, sagt der Bürgermeister. Von Petra Schnirch

UNSER GASTROTIPP

Dachterrassen in München : Diese neuen Rooftop-Bars sind einen Besuch wert Den Abend über den Dächern der Stadt ausklingen lassen und mit einem Drink in der Hand den Sonnenuntergang beobachten – das ist an immer mehr Orten Münchens möglich. Zeit, sich die neuesten Eröffnungen einmal genauer anzuschauen. Von Sarah Maderer

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg