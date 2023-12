Von Lisa Miethke

DER TAG IN MÜNCHEN

Händler lehnen Pläne für neuen Münchner Großmarkt ab Bis 2030 soll sie eigentlich stehen: die gigantische Großmarkthalle, die die Büschl-Gruppe mitten in der Landeshauptstadt errichten will. Die Obst- und Gemüsehändler wollen dort aber nicht einziehen. Kippt nun das ganze Projekt? (SZ Plus)

Inflation treibt auch die Mieten hoch Das Amtsgericht erlaubt einer Wohnungseigentümerin, bei einer Mieterhöhung zehn Prozent mehr zu verlangen als der Mietspiegel hergibt. Das Urteil könnte erhebliche Auswirkungen in München haben. (SZ Plus)

Stadtrat beschließt Trambahn durch den Englischen Garten Die städtische Verkehrsgesellschaft und die Mehrheit der Politiker halten die Trasse durch den weltbekannten Park für verträglich. Doch es fehlt noch die Zustimmung des Freistaats.

Wenn die Luft nach Kunststoff riecht Es stinkt in Solln, regelmäßig weht ein chemischer Duft durch das Viertel. Sind die Abgase der Firma Renolit nur störend - oder auch gefährlich? Weil die Stadt bisher kaum tätig geworden ist, suchen die Anwohner jetzt selbst nach Antworten.

Crew Republic dreht den Hahn zu Die Craftbier-Brauerei schließt aufgrund der wirtschaftlichen Lage ihre Produktionsstätte in Unterschleißheim und kündigt allen Mitarbeitern. Künftig werden die Biere in Bitburg gebraut. (SZ Plus)

Weihnachtsmarkt am Sendlinger Tor: "Letzte Generation" besprüht Christbaum mit Farbe

Sexuelle Belästigung: Polizei fasst S-Bahn-Grapscher

