DER TAG IN MÜNCHEN

"Offene Drogenszene": Wiesnwirte wütend auf Grünen Vize-Bürgermeister Münchens neuer Zweiter Bürgermeister Dominik Krause hat das Oktoberfest als "weltweit größte offene Drogenszene" bezeichnet. Die Wiesnwirte reagieren scharf - und übersehen dabei etwas.

Wird der Mietenstopp verlängert? Oberbürgermeister Dieter Reiter hat zugesagt, den Preisdeckel für städtische Wohnungen über 2024 hinaus beizubehalten. Doch im Stadtrat wird noch gerätselt, woher das Geld kommen soll. Und auch die Wohnungsgesellschaften der Stadt haben Einwände. (SZ Plus)

Faustschläge in der Beethoven-Wache: Interne Ermittlerin sagt aus Ein Beamter der Wache an der Beethovenstraße steht wegen Körperverletzung im Amt vor Gericht. Eine LKA-Mitarbeiterin, die die Sache bearbeitet, hält einen Faustschlag zur Abwehr für angebracht - aber gab es überhaupt einen Angriff? (SZ Plus)

Was die Krise des Benko-Imperiums für München bedeutet Der Signa-Konzern besitzt prominente Immobilien in den besten Lagen der Stadt. Steht nun ein Ausverkauf der Häuser bevor - oder gar ein Baustopp bei der Alten Akademie in der Fußgängerzone? (SZ Plus)

Gemeinsames Friedensgebet in München abgesagt Juden, Christen und Muslime sollten ursprünglich auf dem Marienplatz ein Zeichen setzen. Laut Oberbürgermeister Dieter Reiter sei die Zeit dafür aber "derzeit offenbar nicht reif".

Der neue starke Mann der SPD: Mit Christian Köning haben die Sozialdemokraten einen neuen Co-Vorsitzenden in der Stadtratsfraktion. Wer ist der Neue?

München-Thalkirchen: Trickdieb stiehlt Senior 300 Euro

Polizei: Rätselhafte Waffenfunde in Perlach

Royaler Besuch: Norwegens Kronprinz Haakon in München zu Staatsbesuch gelandet

