Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

Ist dieser Sommer noch normal? Ständig regnet und gewittert es diesen Sommer – so das Gefühl vieler Menschen. Doch stimmt das? Ein Meteorologe erklärt, warum subjektive Wahrnehmung und objektive Daten oft auseinanderklaffen und woran es bei Wetter-Apps hapert (SZ Plus).

„Man hofft immer noch“ Die Polizei sucht mithilfe der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ nach Hinweisen auf die verschwundene Vanessa Huber. Im TV kommen die Eltern der Frau aus Unterhaching zu Wort – und bei den Ermittlern melden sich danach tatsächlich Zuschauer.

Oktoberfest-Masskrüge mit Neuerungen - und diesmal ohne Dekolleté-Eklat Münchens Oktoberfestwirte stellen ihren Krug vor, der diesmal anders als in der Vergangenheit von niemandem beanstandet wird – und bringen beim Thema wertvolles Bier die Gäste zum Johlen.

80 Meter in die Höhe – nur auf einem Gitter Statt in einer Gondel können Fahrgäste sich vom Wochenende an auch auf einer Plattform vom Riesenrad im Werksviertel in die Höhe heben lassen. Was es mit dem „Sky Thrill“ auf sich hat.

„Haindling“ lässt es krachen, um gehen zu können Die Band ist auf Abschiedstour, beim Konzert auf dem Münchner Tollwood war davon aber nichts zu spüren. Dafür taucht plötzlich Ottfried Fischer auf der Bühne auf – zu einem ganz bestimmten Song (SZ Plus).

Probleme mit der Legalisierung: Münchner Staatsanwälte kritisieren Cannabis-Gesetz

Unterföhring: Zerstörungswut am Isarkanal

Unfall an der Donnersbergerbrücke: Betrunkener stürzt ins Gleis – Fahrzeugführer erleidet Schock

Etat Erzdiözese München und Freising: In Menschen statt in Steine investieren

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Assistierter Suizid : „Gut, wenn man einen Lebensplan hat - und eine Exit-Strategie“ Die Eltern des Schriftstellers Nicola Bardola haben sich gemeinsam für einen assistierten Suizid in der Schweiz entschieden. Ein Gespräch über die Frage: Wie stellen wir uns dem Lebensende? Interview von Antje Weber

Größte Volkstanzveranstaltung Münchens : Alles, was man zum Kocherlball wissen sollte Wie früh sollte man zum Chinesischen Turm kommen? Wo lernt man vorher noch die wichtigsten Schritte? Wie bandelt man am besten mit einem Tanzpartner an? Von Michael Zirnstein

UNSER GASTROTIPP

SZ Plus Schlosswirtschaft Schleißheim : Köstliches in königlichen Dimensionen Nach der Renovierung setzt die Küche der Schlosswirtschaft Schleißheim auf gediegenes bürgerliches Speisen mit österreichischem Einschlag – zum Vorteil der Gäste. Von Carolus Hecht

