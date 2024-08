Die Polizei debattiert über die Vor- und Nachteile von der Verwendung von Tasern, die Stadt will Privatautos eindämmen und mehr.

Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

Pfefferspray, Taser oder Pistole: Wie die Polizei Messerangriffe abwehrt Nach den tödlichen Schüssen in einem Sendlinger Supermarkt diskutieren Experten über die Wirksamkeit von Elektroimpulswaffen. In einem Punkt besteht indes Einigkeit (SZ Plus).

Stadt will Anzahl der Privat-Autos weiter eindämmen Dafür setzt das Mobilitätsreferat vor allem auf Leih-Autos (SZ Plus). Anbieter von Carsharing gibt es gleich mehrere – doch deren Interesse, wirklich das ganze Stadtgebiet abzudecken, ist gering.

Wasserwesen im Gerichtssaal Was passiert mit dem Strafjustizzentrum an der Nymphenburger Straße, wenn die Gerichte in einen Neubau ziehen? Eine Initiative hat schon mal Ideen für eine künftige Nutzung gesammelt.

Leiterin des Münchner Kunstvereins bittet um Entschuldigung für Social-Media-Like Maurin Dietrich hat den antisemitischen Instagram-Post des mallorquinischen Künstlers Miguel Adrover mit einem Herz kommentiert, danach widerrufen. Der Like sei „fahrlässig“ und ein „klarer Fehler“ gewesen (SZ Plus).

Gewaltverbrechen: Polizisten finden zwei Leichen in Schwabinger Wohnung

Luftverkehr: So läuft der Streik von Discover Airlines am Münchner Flughafen

Verkehr: Allianz-Arena soll Stromtankstelle für Lastwagen werden

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Graphic Novel über den Holocaust : Porträt eines Unbeugsamen Hannah Brinkmann zeichnet das Leben des Holocaust-Überlebenden Ernst Grube. Ihr Comic erzählt auch von dessen Verfolgung als Kommunist im Nachkriegs-München. Von Jürgen Moises

SZ Plus Architektur- und Baubranche : „Wir wollen einen Schneeballeffekt auslösen“ Die Bayerische Architektenkammer will bis 2031 klimaneutral arbeiten und damit Vorbild für eine Branche sein, die für 40 Prozent der CO₂-Emissionen verantwortlich ist. Wie der Wandel gelingen soll und was sich andere Betriebe dabei abschauen können. Interview von Bernd Kastner

UNSER KULTURTIPP

SZ Plus Ausstellung im Münchner Espace über Jugendliche : Von Headbangern und Traumtänzerinnen Die niederländische Fotografin Rineke Dijkstra gibt Heranwachsenden Raum sich selbst darzustellen – mit überraschenden Ergebnissen. Von Evelyn Vogel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg