So ist die Stimmung vor dem CSD, wie Briefwähler jetzt noch an ihre Unterlagen kommen und mehr.

Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

Vorfreude auf die bunte Party – und Angst vor Übergriffen Am 22. Juni feiert die queere Community den CSD mit einer großen Parade durch die Stadt. Die Stimmung bei den Veranstaltern ist in diesem Jahr besonders angespannt (SZ Plus) – nicht nur wegen einer parallel laufenden Glaubenskonferenz fundamentaler Christen.

Reparieren statt wegwerfen Die EU hat im April ein neues Verbraucherrecht beschlossen, das künftig auch in Deutschland Gesetz wird: das Recht auf die Reparatur von Elektrogeräten. Der Münchner Hersteller BSH sieht sich als Vorreiter, der zeigt, wie es geht. (SZ Plus)

Wie Briefwähler jetzt noch an ihre Unterlagen kommen Die Frist für den digitalen Antrag ist am Mittwoch abgelaufen, bis Freitag um 18 Uhr können Münchner ihre Briefwahlzettel aber noch persönlich abholen.

Wie der Alte Botanische Garten sicherer werden soll Die Zahl der Straftaten in dem Park in der Nähe des Hauptbahnhofs ist zuletzt gestiegen. Die Polizei will ihn nun stärker überwachen. Unter anderem mit Video-Kameras für 100 000 Euro.

Nachruf auf Reiner Uthoff: Ein Nonkonformist des Kabaretts

Kampfmittelräumdienst: Mögliche Weltkriegsbombe entdeckt – Es drohen bayernweit Einschränkungen beim Bahnverkehr

Das Ein-Euro-Fahrradticket gilt von Sommer an auch in München und Nürnberg: Die Fahrradmitnahme wird rund um die zwei größten bayerischen Städte billiger – auch in Richtung Berge. Zeitliche Beschränkungen für das Ein-Euro-Radlticket aber bleiben bestehen.

Gesundheit: „Das neue Medizinkonzept bedroht die Notfallversorgung im Münchner Norden und Osten“

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Workshop zu Minimalismus : So bringt man Leichtigkeit in den Kleiderschrank Was soll ich nur anziehen? Trotz übervollem Kleiderschrank ist die Frage oft eine knifflige. Minimalismus-Expertin Theresa Ulrich erklärt, warum es beim Ausmisten wichtig ist, zuerst den eigenen Stil zu finden. Von Franziska Langhammer

SZ Plus Schauspieler als Autogrammjäger : Der Selfie-Mann Früher sammelte er Briefmarken, dann Menschen: Wolfgang Maier hat gut 150 000 Fotos von sich mit Stars wie Klaus Kinski, Dustin Hoffman oder Arnold Schwarzenegger gemacht, sie füllen 600 Ordner. Von einem, der eigentlich scheu, aber hungrig nach Promis ist – und gar kein Smartphone hat. Von Sonja Niesmann

UNSER FREIZEITTIPP

Wandern : Diese Bergtouren eignen sich im Frühsommer Viele zieht es wieder in die Alpen. Sieben Tipps für Wanderungen als Einstieg nach dem Winter. Von Isabel Bernstein

