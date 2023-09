Sommer, Sonne, Trachtenschwund Nach zwei Jahren Corona-Pause und einem verregneten Neustart geht es in diesem Jahr auf dem Oktoberfest auffallend ausgelassen zu. Einiges aber ist ungewöhnlich. Ein Trend-Rundgang. (SZ Plus)

Die dunkle Seite des Oktoberfests Jeden Tag erwischt die Polizei auf der Wiesn zwischen zehn und zwanzig Drogen-Straftäter. Vor allem Kokain wird konsumiert. Dass das illegal ist, überrascht dann doch einige. (SZ Plus)

Wo die Polizei (nicht nur) Polonaise tanzt Polizisten, die Schlager auflegen: Auf der Hackerbrücke bringt die Polizei mit ihrem Partybus Wiesn-Besucher in Stimmung, damit diese nicht kippt. Aber es gibt auch Schattenseiten - und einen Geheimtrick, der immer hilft. (SZ Plus)

Trachtenmode fürs Oktoberfest: "Das sieht saustark in Kombination mit braunen Lederhosen aus" (SZ Plus)

Überblick: Was darf mit auf die Wiesn - und was nicht?

Sprache: Fesch aufs Oktoberfest

DER TAG IN MÜNCHEN

Liebe auf den ersten Blick Sir Simon Rattle gibt sein Auftaktkonzert als Chef des BR-Symphonieorchesters. Warum München sich auf diesen Dirigenten freuen darf - und welche Aufgaben vor ihm liegen. (SZ Plus)

Das Einmal-im-Leben-Museum Als Barcode-Haus zeugt es in Solln von einem intensiven Kampf um die Deutungshoheit über Schönheit, Heimat, Identität. Nun steht das verrückte Ensemble für einen Betrag in zweistelliger Millionenhöhe zum Verkauf. (SZ Plus)

Schwarzes Bollwerk im Osten Als "heimelig" beschreibt CSU-Direktkandidat Markus Blume den Stimmkreis Ramersdorf. Bayerns Wissenschaftsminister geht hier als klarer Favorit in die Landtagswahl. Für seine politischen Gegner geht es im Wahlkampf nicht immer gemütlich zu. (SZ Plus)

Maxvorstadt: Messer-Attacke im Alten Botanischen Garten

Landgericht München: Schläger vom Pasinger Bahnhof verurteilt

Infrastruktur: Vorbereitungen für die Tram-Nordtangente

Drehkreuz Neuperlach-Süd: Drei Baustellen und ein reibungsloser Bahnverkehr

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

