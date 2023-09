Von Katharina Haase

Wo 1,5 Grad rasant verbrennen Am ersten Tag der IAA protestieren Klimagruppen vor dem Messe-Eingang und fackeln Pappzahlen ab. Währenddessen löst ein Video der Münchner Polizei im Netz eine kontroverse Debatte aus.

IAA in München: Was für eine Show! Über die ganze Innenstadt verteilt präsentieren sich die Aussteller der IAA auf den so genannten "Open Spaces". Hier gilt Klotzen und nicht Kleckern. Wer hat den tollsten Pavillon? Und wo spielt eigentlich die Musik? (SZ Plus)

Lovecraft am Stachus - die Zukunft der Innenstadt? Im ehemaligen Kaufhaus am Stachus zieht nach und nach wieder Leben ein - in Form von Ausstellungen, Sportangeboten, Gastronomie und Co-Working. Start ist dieses Wochenende. (SZ Plus)

Wiesnwirt Reichert hat "Hausaufgaben gemacht" Nach den Problemen im vergangenen Jahr soll das Bräurosl-Festzelt diesmal besser gerüstet sein: mit einem neuen Kühlsystem und einem "Kompetenzteam" um Wirt Peter Reichert.

"Muckl" soll Münchnern beim Wählen helfen Vor der Landtagswahl am 8. Oktober setzt das Kreisverwaltungsreferat auf einen neuen Chatbot, der Fragen beantwortet. Die meisten Wähler werden ihre Stimme vermutlich schon vor dem Termin per Brief abgeben.

Vom Glück, einen Regenwurm zu finden Die einen werfen Blumenzwiebeln, die anderen übernehmen offiziell eine Patenschaft für ein Fleckchen Erden - Gärtnern in der Stadt ist gut fürs Klima. Und bringt mitunter ganz neue Erkenntnisse. (SZ Plus)

Vorschlag der Rathauskoalition: Studenten sollen auf Campingplatz unterkommen

Fahndung der Polizei: Ukrainer als "Russe" beschimpft und geschlagen

