So verlief die Mittelstandsdemo auf der Theresienwiese, worunter die Bäume im Englischen Garten besonders leiden und mehr.

Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

Tausende bei Demo der "Unzufriedenen" auf der Theresienwiese Bis zu 20 000 Menschen haben sich in München eingefunden, da schallen die ersten "Lügenpresse"-Rufe über den Platz. Die Veranstalter wollen nicht als Demo "gegen rechts" verstanden werden. Politiker dürfen nicht reden - auch Hubert Aiwanger nicht.

Die Spinne im rechten Netzwerk Die Großdemo gegen Rechtsextremismus vor einer Woche sollte eigentlich zum Haus der Burschenschaft "Danubia" ziehen - denn die ist eng mit der AfD und anderen Gruppierungen verbunden. Der harte Kern gilt als rechtsextremistisch. Was über deren Umtriebe bekannt ist (SZ Plus).

Der Englische Garten leidet besonders Berliner Forscher haben Bäume in 62 deutschen Parks auf ihre Vitalität untersucht. Die Münchner Gehölze landen nur im Mittelfeld - und die weltberühmte Grünanlage spürt nicht bloß den Hitzestress.

"Nie wieder dürfen wir Verbrechen zulassen, wie Sie sie erlebt haben" Hanna Zimmermann wird im November 100 Jahre alt. Noch immer quälen sie die Erinnerungen an die Verfolgung durch die Nazis, die Zeit im Ghetto und im Konzentrationslager. In der Evangelischen Akademie berichtet sie von den Grausamkeiten, die sie in ihrer Jugend erleiden musste.

Solidarität mit Israel Der Münchner Olympiaturm wird Samstagnacht in den Nationalfarben Blau und Weiß angestrahlt - damit verbunden ist die Forderung nach einer Freilassung aller Geiseln der Hamas.

Demonstrationen: Protest gegen rechts an vielen Orten in Bayern

Prozess: Nach Hakenkreuz-Post werden Lehrer Bezüge gekürzt

Rathaus: Wie die Opposition die Bürokratie bremsen will

Kleinhadern: Brand in Keller - Mehrfamilienhaus unbewohnbar

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg