Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

Stadtsparkasse München verlangt künftig Geld fürs Geldabheben Bis zu 49 Cent muss zahlen, wer Bares an einem Automaten holen möchte. Eine Überweisung am Service-Terminal soll bis zu einem Euro kosten. Was sonst noch kostenpflichtig wird (SZ Plus).

Disziplinarverfahren gegen LMU-Professor Meyen Wegen seiner Arbeit für eine "Querdenker"-Zeitung hat die Landesanwaltschaft Ermittlungen gegen den Lehrstuhlinhaber eingeleitet (SZ Plus). Die Publikation "Demokratischer Widerstand" taucht inzwischen auch im Berliner Verfassungsschutzbericht auf.

Wie sicher ist die Psychiatrie? Ein psychisch kranker Mann wird eingeliefert, weil er für sich und andere eine Gefahr darstellt - und soll wenige Stunden danach eine Mitpatientin erschlagen, erhängt und angezündet haben. Es ist nicht das einzige Tötungsdelikt, das dort passiert ist (SZ Plus).

Ein zweites Leben für Romina Die Kinderherzchirurgie des Deutschen Herzzentrums und des Klinikums Großhadern haben sich zum Europäischen Kinderherzzentrum zusammengeschlossen (SZ Plus). Gemeinsam können sie Kinder mit angeborenem Herzfehler noch besser behandeln.

Für mehr Stimmung in der Allianz Arena: Nordkurve wird umgebaut Das Stadion wird für die Fußball-EM 2024 und das Champions-League-Finale 2025 ertüchtigt. Mancherorts entstehen neue Sitzplätze, ein neues Rasen-System wird verlegt, ein früherer 1860-Teil wird der FC-Bayern-Kabine einverleibt. Was sonst noch verändert wird.

Tollwood-Festival im Olympiapark: Die Zeltstadt wird abgebaut

Forstenrieder Park: Mobilfunkmast brennt - Staatsschutz ermittelt

Günstige Fahrkarten: Deutschland-Ticket für 15 Euro?

Überfall in der Maxvorstadt: Erneut Mann wegen Rolex attackiert - geht die Raub-Serie weiter?

Schlachthofviertel: Streit um den Ochsenbrunnen

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg