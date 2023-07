Kritik an der verkehrsberuhigten Kolumbusstraße, Beschäftigungsrekord in München und mehr.

Von Pauline Graf

Wie eine kleine Straße ein Viertel spaltet Wo früher Autos parkten, buddeln nun Kinder fröhlich im Sand. Die Münchner Kolumbusstraße wurde begrünt und für den Verkehr gesperrt. Die Freude in der Au ist groß - aber auch die Wut (SZ Plus).

Ukrainer stimmt auf dem Münchner CSD Hymne auf Nazi-Kollaborateur an Der ukrainische Sänger Mélovin wird beim Christopher Street Day auf dem Marienplatz bejubelt - doch nun distanzieren sich die Veranstalter von seinem Auftritt. Denn er sang ein Lied, das einen radikalen Nationalisten verherrlicht.

Beschäftigungsrekord in München - trotz Krieg, Corona und Inflation Fast eine Million Menschen waren im vergangenen Jahr in der Stadt angestellt. Die Tech-Branche hat die Automobilindustrie längst überholt. Doch führt der Aufschwung auch zu mehr Wohlstand? (SZ Plus)

Wie grün ist Münchens Strom? Auf dem dicht bebauten Stadtgebiet gibt es wenig Platz für Windräder, dafür bieten Münchens Dächer viel Potenzial für Solarstrom. Im Städtevergleich schneidet München aber nicht besonders gut ab. Reicht die Solarstrategie der Stadtregierung aus? (SZ Plus)

Jetzt fliegt sie wieder Pop-Star Pink kehrt auf ihrer "Summer Carnival"-Tour für zwei Abende ins Olympiastadion zurück. "Es wird magisch", verspricht das 43-jährige Phänomen.

Haushalt 2024: Münchens Finanzlage ist "knallhart an der Grenze"

Prozessauftakt am Landgericht: Da lag eine Frau in den Gleisen - an mehr könne er sich nicht erinnern

Baumbilanz für 2022: München verliert 1350 Bäume

