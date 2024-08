Von Hanna Emunds

DER TAG IN MÜNCHEN

Motor der Energiewende – oder teurer Fehlzünder Mit Zuschüssen von 700 Millionen Euro will München die Gebäude in der Stadt klimafreundlicher machen. Doch nun streiten Grüne und SPD über Finanzierung und Wirksamkeit des Programms. Eskaliert die Krise in der Rathauskoalition? (SZ Plus)

Wohnung vermieten zur Wiesn – was man beachten sollte Zum Oktoberfest werden Millionen Besucher erwartet. Wer mit dem Gedanken spielt, seine Wohnung in dieser Zeit unterzuvermieten, muss jedoch auf einiges achten.

„Es ist eine Herausforderung, die sich definitiv lohnt“ Wenn die Blase nicht mehr funktioniert, kann ein operativer Eingriff helfen. Im Klinikum Bogenhausen führt ein Team um Niclas Broer die seltene OP durch – der Chefarzt erklärt, wie das gemacht wird und welche Chancen und Risiken es dabei gibt.

40 Millionen Euro für Betroffene von Missbrauch in Münchner Heimen Die Kommission zur Aufarbeitung hat Geld für „Anerkennungsleistungen“ beantragt. Sie sollen Menschen zugutekommen, die unter Obhut des Jugendamtes Gewalt erlitten haben.

Reichsbürger und Verschwörungsideologen treffen sich in München Für den 31. August und den 1. September sind bundesweit beworbene Großveranstaltungen geplant. Zwischen den beiden Gruppen gibt es zahlreiche Verbindungen.

WEITERE WICHTIGE NACHRICHTEN

Telefonbetrug Schockanruf bei Seniorin – 13-Jährige festgenommen

Klimaschutz Letzte Generation protestiert am Münchner Flughafen gegen die Nutzung fossiler Energien

Isarvorstadt Beißender Geruch in der Luft: Münchner Jugendwohnheim evakuiert

„Scippatori“-Serie Motorisierte Uhrenräuber schlagen wieder zu – und türmen ohne Beute

Umstrittene Jagd Protest gegen Vogel-Abschuss an der Isar

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Neue Arbeitswelten : „Zehn Stunden konzentriert zu arbeiten ist absolut unrealistisch“ Simon Werther forscht zum Thema New Work. Ein Gespräch darüber, warum eine Vier-Tage-Woche nicht das Allheilmittel und der Wert des gemeinsamen Mittagessens so hoch ist. Interview von Philipp Crone

SZ Plus Artenschutz : Der einsame Biber von Garching Eigentlich leben Biber in Familienverbänden und sind scheu. Doch in Garching lässt sich ein einzelnes Exemplar unbekümmert beobachten. Die Stadt würde es gerne umsiedeln - doch das ist gar nicht so leicht. Von Sabine Wejsada und Mark Siaulys Pfeiffer

UNSER FREIZEITTIPP

SZ Plus Freizeit : Die schönsten Badeplätze um München Ein bisschen Urlaub und Abkühlung ganz nah: Autorinnen und Autoren der SZ stellen ihre liebsten Badestellen im Landkreis München vor. Von SZ-Autorinnen und Autoren

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg