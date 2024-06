Das soll sich ändern in den städtischen Krankenhäusern Die Profile der vier Kliniken sollen geschärft und „Leuchttürme der Medizin“ geschaffen werden. München-Klinik-Geschäftsführer Brodermann will damit auch ein grundlegendes Problem der Notaufnahmen lösen. Die Pläne im Detail (SZ Plus).

Mann auf offener Straße erschossen – Polizei fahndet nach Fluchtauto Der Täter soll in einem schwarzen Audi davongefahren sein. Eine private Überwachungskamera hat den Wagen gefilmt – doch bisher ist es den Ermittlern nicht gelungen, das Kennzeichen zu entziffern.

Radverkehr: Wo es für Schulkinder besonders gefährlich wird Der Fahrradclub ADFC hat untersucht, wie riskant und unfallträchtig die Wege zu den Schulen in der Stadt sind. Eine Einrichtung in Lochhausen schneidet am schlechtesten ab.

Europawahl: Krasse Außenseiter und optimistische Spitzenkandidaten Die Europawahl ist nicht nur wegen der niedrigen Grenze des Wahlalters und des Fehlens einer Prozent-Hürde eine besondere Abstimmung. Warum die Münchner Erfolgsaussichten diesmal höchst ungewöhnlich sind (SZ Plus).

Kampfmittelräumdienst: Mögliche Weltkriegsbombe nahe der Donnersbergerbrücke entdeckt

Nach dem Starkregen in München: Die Pegel sinken wieder, die Hochwasser-Lage beruhigt sich

Günstige Zimmer für Auszubildende: „Junge Menschen brauchen günstigen Wohnraum“

Mieter in München: Wohnen auf der Baustelle (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

Buch über „Die Frauen der Familie Feuchtwanger“ : Fanny und alle ihre Töchter Heike Specht hat den außergewöhnlichen Frauen der Familie Feuchtwanger ein Buch gewidmet. Von orthodoxen jüdischen Working Moms, Medizin-Pionierinnen und furchtlosen Fluchthelferinnen. Von Jutta Czeguhn

SZ Plus NS-Vergangenheit : Detektivarbeit gegen das Vergessen Im Juni jährt sich zum 80. Mal das Kriegsverbrechen von Falzano di Cortona, für das ein Wehrmachtsoffizier aus Ottobrunn verurteilt wurde. Doch weder in dem Münchner Vorort noch in dem Dorf in Italien würde man an das Massaker erinnernt – wäre da nicht eine kleine Gruppe von Schülern. Von Stefan Galler

UNSER FREIZEITTIPP

Bars zum Tanzen : Wo München gerne feiern geht Ob zu Live-DJs im „Unter Deck“, House-Musik im „Goldkätzchen“ oder auf Motto-Partys im „Substanz“: Sechs Tipps aus der SZ-Redaktion, in welchen Bars man gut abtanzen kann. Von Lisa Bögl, Max Fluder, Pauline Graf

