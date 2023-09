Von Pauline Graf

"Wir spüren seit einiger Zeit eine Abkehr des OB in Richtung CSU" Die grüne Stadtratsmehrheit ist unzufrieden mit der Rolle von SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter. Der zeige nur noch wenig Interesse an den gemeinsamen Zielen der Koalition.

IAA: Achtung, jetzt geht es richtig los mit den Protesten Diese Woche verspricht eine Demo-Woche zu werden. Zu Beginn werden Karossen vor dem Messeeingang versenkt, Aktivisten seilen sich über dem Mittleren Ring ab. Ein Blick ins Protest-Camp.

Liveblog zu IAA und Gegendemonstrationen: Rettungswagen bei Blockade der "Letzten Generation" behindert

Plakate machen Leerstand von Wohnraum sichtbar Die Linke prangert an 45 Häusern an, dass darin Wohnungen ungenutzt seien. Und sie macht Vorschläge, was gegen Leerstand getan werden könnte.

"Die Schule bereitet nicht genügend auf das Leben vor" Jugendliche im Hasenbergl erklären Politikern und Verwaltungsmitarbeitern, was sich in Zukunft ändern muss (SZ Plus) - damit es die kommende Generation nicht mehr so schwer hat wie sie selbst.

Dreißig Prozent mehr Radfahrer - und fünf Prozent weniger Autos Die Münchnerinnen und Münchner treiben die Verkehrswende auf den Straßen voran. Die neuen Zahlen präsentiert die grüne Bürgermeisterin Katrin Habenschaden beim Mobilitätskongress - und sieht dennoch keinen Anlass für Jubel.

Prozess: Münchner Zahnarzt gesteht Millionenbetrug

Coronavirus: So ist die Corona-Lage in München

Zwischennutzung: Zirkus zieht ins Werksviertel - was bedeutet das fürs Konzerthaus?

Öffentlicher Nahverkehr: Die neue Tram im Münchner Westen kann kommen

