DER TAG IN MÜNCHEN

So laufen die Bauarbeiten im U-Bahntunnel der U3 und U6 Die Fahrgäste kostet es Nerven, die Stadtwerke Millionen: Was im U-Bahntunnel der U3 und U6 gerade getauscht wird - und wie die Arbeiten vorankommen. Ein Besuch im Untergrund (SZ Plus).

Münchner Spitzenköchin zur "Aufsteigerin des Jahres" gekürt Der Restaurantführer Gault & Millau listet in seiner neuen Deutschland-Ausgabe 55 Münchner Lokale, darunter gleich acht neue. Welche Spitzenrestaurants bedacht wurden - und welche Köchin ganz besonders ausgezeichnet wird (SZ Plus)

Schuhbeck muss wohl ins Gefängnis Kein Jahr ist es her, dass der Starkoch wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Gegen das Urteil hat er am Bundesgerichtshof gekämpft - und ist nun weitgehend gescheitert.

Wie sich das Heizungsgesetz auf München auswirkt Bislang heizt jeder zweite Haushalt in der Stadt mit Gas. Das soll sich ändern, nicht zuletzt durch das umstrittene Gebäudeenergiegesetz. Was Eigentümerinnen und Mieter jetzt wissen müssen (SZ Plus).

Im Münchner Schlachthof werden keine Schweine mehr getötet Die Betriebsgesellschaft, zu deren Gesellschaftern auch Vinzenz Murr zählt, soll der Stadt das Ende der Schlachtung zum 30. Juni angekündigt haben. Wie es mit dem Gelände an der Thalkirchner Straße weitergeht, ist noch unklar.

Polizei: Fenster fällt auf Mann in Fitnessstudio und verletzt ihn schwer

Münchner Innenstadt: Frau vom Rad gestoßen - Verdächtiger ermittelt

Hitze: Gibt es in München bald kostenlos Sonnencreme?

Ehemalige Viehmarktbank: Karl Valentin soll umziehen

Kampagnenstart am Alten Botanischen Garten: Für eine offene und solidarische Gesellschaft

