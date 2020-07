Wo kommt der Apfel her? Und wieso soll man Plastik vermeiden? Damit Kinder lernen, welche Rolle sie beim Umweltschutz spielen, arbeitet die Stadt am Konzept "Bildung für nachhaltige Entwicklung"

Von Jakob Wetzel

Kinder forschen ja sowieso den ganzen Tag, sagt Sabine Brückner: Was essen wir? Was für Material nehmen wir in die Hand? Und wie ist eigentlich die Kita gebaut? Brückner ist Fachpädagogin im städtischen Bildungsreferat; sie koordiniert und organisiert Netzwerke wie "Münchner Kita-Kinder forschen" und bietet auch selbst Fortbildungen an. Und wenn man es gut anstelle, könne man auch mit den Kleinen schon darüber sprechen, wo zum Beispiel unser Essen herkommt, und warum es besser ist, Äpfel vom Bodensee zu kaufen, als welche aus Neuseeland. Oder warum es gut wäre, weniger Plastik wegzuwerfen.

München will klimaneutral werden - und weil der Klima- und Umweltschutz im Kopf beginnt, sensibilisieren Münchner Kitas verschiedener Träger schon die Kleinsten dafür. "Ich finde es ganz wichtig, dass Kinder auch schon im Vorschulalter erfahren, wie wichtig es ist, auf die Umwelt zu achten", sagt Stadtschulrätin Beatrix Zurek. Sie sollten ein "ihrem Alter entsprechendes ökologisches Verantwortungsgefühl entwickeln". Die Stadt selbst arbeitet derzeit an einem systematischen, übergreifenden Konzept namens "Bildung für nachhaltige Entwicklung": Dabei geht es nicht nur ums Klima, sondern um das große Ganze: darum, zukunftsfähig zu denken, die Folgen des eigenen Tuns zu erkennen und zu lernen, sich so zu verhalten, dass keiner einen Nachteil hat. Es gebe schon viele Angebote, die würden aber bisher nicht alle erreichen, heißt es im Stadtratsbeschluss dazu. Ihm zufolge soll das Konzept Ende 2022 vorliegen. Schon in diesem Jahr soll es einen Zwischenbericht geben.

Am Ende könne man vielleicht gemeinsame Standards entwickeln, sagt Sabine Brückner. Viele Kitas engagierten sich jedoch auch so - und nicht erst seit "Fridays for Future". Schon seit den Neunzigerjahren gebe es etwa das sogenannte Fifty-Fifty-Projekt, erzählt sie: Kitas und Schulen können hier Strom und Wasser sparen und erhalten dafür Prämien. Doch in jüngerer Zeit erhalte das Thema wieder mehr Aufmerksamkeit, es gebe immer mehr Angebote, nicht nur bei der Stadt. Seit Ende 2017 gibt es Fortbildungen der Stiftung "Haus der kleinen Forscher" speziell für Kita-Leitungen. Das Angebot werde ausgebaut. Und Brückner wirbt für die Fortbildungen. Der Titel "Nachhaltige Entwicklung" sei etwas sperrig, sagt sie. Oft heiße es dann: Wir trennen doch schon den Müll. Erst in den Fortbildungen würden die Erzieherinnen dann erkennen, wie viele Themen es gäbe. Und natürlich gehe es auch um Abfall. Aber etwa auch um Pflanzen, um Energie, ums Miteinander. Man könne die Kinder einbinden und sich nach deren Interessen richten, und gerne klein anfangen, sagt Brückner. Wichtig sei, die Eltern mit ins Boot zu holen. "Ich weiß, wir können nicht gleich die Welt retten. Aber wir können vielleicht ein bisschen beitragen."