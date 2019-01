30. Januar 2019, 19:22 Uhr Lebensführung "Woher weiß ich, was wirklich wichtig ist?"

Sinan von Stietencron, Philosoph und Künstler, beschäftigt sich mit der Frage, was ein Mensch tatsächlich braucht. Am Ende muss man sich von Dingen trennen - und Selbstnähe schaffen.

Von Sabine Buchwald

Sinan von Stietencron könnte Kunsterzieher sein und mit Gymnasiasten über ethische Fragen diskutieren. Über Werte in unserer Gesellschaft, zum Beispiel. Er hat Erziehungswissenschaften und Philosophie studiert, sitzt gerade an seiner Promotion über "Whiteheads Prozessphilosophie", war von 2007 bis 2014 an der Münchner Kunstakademie. Eine Festanstellung als Lehrer aber würde ihm ein Stück von der Freiheit nehmen, als freischaffender Künstler zu arbeiten. Über Freiheit sagt er: "Es geht nicht darum, frei zu sein, sondern das Richtige zu tun."

Er hat für ...