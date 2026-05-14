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Münchner Kreative ziehen gegen Fast Fashion ins FeldWie Marie Nasemann und Mitstreiterinnen gegen Wegwerfmode kämpfen

Lesezeit: 6 Min.

Musik mit heißer Nadel: Stephanie Müller musiziert mit ihrer Nähmaschine.
Musik mit heißer Nadel: Stephanie Müller musiziert mit ihrer Nähmaschine. Florian Freund

Drei Münchnerinnen kämpfen gegen Wegwerf-Mode, jede auf ihre Weise: die Influencerin Marie Nasemann, die Musikerin Stephanie Müller und die Poetry-Slammerin Svea Paul. Doch hört ihnen auch jemand zu?

Von Lena Matuschik

Jede und jeder Deutsche kauft im Schnitt 60 Kleidungsstücke pro Jahr – ein Fünftel davon bleibt ungetragen. Die Zahl meldet das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Dass Fast Fashion Umwelt und Mensch belastet, ist bekannt. Doch ändert dieses Wissen etwas am Kaufverhalten der Leute? Kaum, finden die Musikerin Stephanie Müller, Content Creatorin Marie Nasemann und Poetry-Slammerin Svea Paul. Unabhängig voneinander setzen die drei Münchnerinnen mit kreativen Ideen ein Statement gegen Fast Fashion – und somit gegen Umweltverschmutzung, schlechte Arbeitsbedingungen, Ressourcenverschwendung und eine riesige Menge an Textilmüll.

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