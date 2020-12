Von Sabine ReithmaiER, Landshut

Endlich einmal eine positive Nachricht aus dem Landshuter Koenigmuseum. Es gibt eine neue Chefin: Alexandra von Arnim, promovierte Kunsthistorikerin und Kulturmanagerin, leitet von 1. Februar das Haus, das sich dem Werk des 2017 verstorbenen Bildhauers Fritz Koenig widmet und das in den vergangenen drei Jahren mehr durch interne Auseinandersetzungen als durch gute Ausstellungen von sich reden machte. Über die künftigen Kompetenzen der neuen Leiterin schweigt sich die Pressemitteilung der Stadt aus.

Die Stellenbesetzung hatte sich nicht ganz einfach gestaltet. Zwar hatte der Personalsenat Anfang Dezember sich bereits für einen Kandidaten entschieden. Doch der Kunsthistoriker, der in Oberbayern ein Museum leitet, sagte kurzfristig ab. Darauf rückte Alexandra von Arnim als Zweitplatzierte nach, denn der Personalsenat hatte, anscheinend in weiser Vorausahnung, einen "Vorratsbeschluss" gefasst, um für den Fall einer Absage des Wunschkandidaten gerüstet zu sein und trotzdem noch in diesem Jahr eine Leitung präsentieren zu können. Insgesamt hatten sich knapp 30 Kandidaten um die Nachfolge von Stefanje Weinmayr beworben. Die langjährige Museumschefin hatte nach dreijährigen, an Vorwürfen und Gerichtsverfahren reichen Auseinandersetzungen Ende Juli 2020 das Haus verlassen.

Oberbürgermeister Alexander Putz betrachtet von Arnim als Idealbesetzung für die Position: "Mit ihr haben wir eine ausgewiesene Expertin gewinnen können", zitiert ihn die Pressemitteilung. Die Stadt setze hohe Erwartungen in die neue Museumschefin: "Sie hat uns mit ihrer großen Erfahrung und frischen Ideen überzeugt." Ein Museum hat Alexandra von Arnim bislang noch nicht geführt. Bis vor einem Jahr leitete sie in München die von Stadt und Freistaat geschaffene Koordinationsstelle, die das Ziel hat, den Museumsverbund rund um Pinakotheken und Königsplatz als Kunstareal besser zu vernetzen und zu vermarkten. Seit Anfang 2020 sei sie beratend für verschiedene Kulturprojekte tätig gewesen, sagt sie am Telefon. Über Kontakte und Berufserfahrung verfügt sie reichlich. Zu ihren bisherigen beruflichen Stationen zählen neben der Arbeit als Kunstvermittlerin und Kuratorin die stellvertretende Geschäftsführung bei Christie's (1987 bis 1995). Sie war Marketing-Managerin am Museum für Angewandte Kunst Wien, bevor sie 2004 zum "Wiener Mozartjahr 2006" wechselte und dort den Bereich Fundraising und Sponsoring verantwortete. Anschließend leitete sie den Bereich Private Sales im Dorotheum Wien. Außerdem ist sie an der Musik- und Kunst-Privatuniversität der Stadt Wien Dozentin für Kulturunternehmertum. Studiert hat sie Kunstgeschichte und Museologie. 2000 promovierte sie mit einer Arbeit über das Monographische Künstlermuseum an der Uni für Angewandte Kunst in Wien.

Ihrer neuen Aufgabe sieht die Mitte Fünfzigjährige mit großer Vorfreude entgegen. "Die weitere Pflege und Neuausrichtung des Koenigmuseums mit seinem einzigartigen Museumsbau als ein Magnet und Zentrum des Kulturlebens von Landshut ist für mich ein überragendes Ziel", wird sie zitiert. Die Positionierung des Museums als Ort zeitgenössischer Skulptur des 20. und 21. Jahrhunderts in Bayern sehe sie als eine Aufgabe an, die sie begeistere.