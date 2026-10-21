Als Schutz vor neugierigen Blicken aus der Nachbarschaft sind Thujen recht beliebt, sie wachsen dicht und schnell. Je nach Art und Pflege sind es im Durchschnitt 20 bis 30 Zentimeter im Jahr. Es können aber noch viel mehr sein. Manchen Menschen ist das eindeutig zu viel, so auch einer Familie im Westen Münchens.

Auf dem Grundstück ihrer Nachbarn befindet sich eine stattliche, etwa zwölf Meter hohe und Jahrzehnte alte Thujenhecke sowie eine ebenso hohe Fichte. Die Bäume bilden die Grenze zwischen beiden Grundstücken. Allerdings ragen die Äste der Thujen auch auf das Grundstück der Familie, der der grüne Wall deshalb ein Dorn im Auge ist.

Vor drei Jahren verklagte sie schließlich ihre Nachbarn vor einem Zivilgericht am Amtsgericht München wegen der auf ihr Anwesen ragenden Äste und Wurzeln, die ebenfalls im Laufe der Jahre bis an die Grundstücksgrenze herangewachsen waren. Zunächst versuchten beide Parteien, den Zwist mit einem sogenannten Mediationsverfahren unter Vermittlung eines Güterichters aus der Welt zu schaffen. Allerdings ohne Erfolg.

Daraufhin hatte das Gericht 2024 einen Sachverständigen mit der Begutachtung der Bäume beauftragt. Ehe der Experte erschien, verging ein weiteres Jahr. Im Juli und Dezember 2025 dann sah sich der Sachverständige die Bäume an. Dabei kam er zu dem Ergebnis, dass die Äste der Thujen seit mindestens 2016 über die Grundstücksgrenze hinüber zu den Klägern ragen. Und das Wurzelwerk der Thujen und der Fichte habe ebenso vor zehn Jahren die Grundstücksgrenze übertreten.

Bei dieser Feststellung wollten es die Kläger aber nicht belassen. Der Familie dauerte das ganze Verfahren offenbar zu lang, deshalb beauftragte sie eine Fachfirma, die auf ihr Grundstück ragenden Äste zu beseitigen. Und sie teilte kurzerhand mit, auch künftig so zu verfahren. Zudem forderten sie ihre Nachbarn auf, Äste, die sich an einer Stelle neu gebildet hatten, absägen zu lassen.

Angesichts dieser verfahrenen Situation verkündete ein Zivilgericht am Amtsgericht München nun vor wenigen Tagen ein Urteil in dem Nachbarschaftsstreit und wies die Klage auf Beseitigung von überhängenden Ästen und Wurzeln der „Grenzbepflanzung“ ab. Deren Beseitigung sei den Beklagten rechtlich unmöglich, heißt es unter anderem im Urteil des Amtsgerichts. Denn die Thujen entlang der Grundstücksgrenze würden zumindest teilweise der Münchner Baumschutzverordnung unterliegen.

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In rechtlicher Hinsicht schränke die Baumschutzverordnung somit private Beseitigungsansprüche ein, stellte das Gericht fest. Außerdem werde durch das Absägen der überhängenden Äste entlang der Grundstücksgrenze nach Einschätzung des Sachverständigen „das charakteristische Aussehen der Gehölze“ verändert.

Und nicht zuletzt weist das Amtsgericht in seinem Urteil darauf hin, dass nach Darstellung des Sachverständigen die Äste der Thujenhecke im inzwischen verjährten Zeitraum erstmals auf das Grundstück der Kläger wuchsen. Bei deren eigenmächtiger „Rückschnittmaßnahme“ handle es sich nicht nur um einen Akt der „Selbstjustiz“, betont das Gericht, mit dem der bestehende Zustand der Vegetation verändert werde, sondern auch um eine „vorsätzliche unerlaubte Eigentumsverletzung“.

Das Urteil des Amtsgerichts München (Az. 112 C 2870/23) ist nicht rechtskräftig.