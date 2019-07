10. Juli 2019, 18:49 Uhr Nachbarn verklagt Carport ohne Duldung

Ein geteiltes Grundstück führt zu Streit vor Gericht

Von Stephan Handel

9000 Euro hat der neue Carport gekostet, zwei Autos passten drunter - alles umsonst: Anstatt einen vernünftigen Unterstand für ihre beiden Autos zu bekommen, hat eine Familie aus Unterschleißheim nichts als Ärger, ein Gerichtsverfahren am Hals, und den Carport muss sie auch wieder abreißen lassen, was fast 4000 Euro kosten wird. So will es ein Urteil des Amtsgerichts München, das sich kurz auf den Nenner bringen lässt: Lieber einmal zuviel gefragt als einmal zu wenig.

Kläger und Beklagte sind Nachbarn in Unterschleißheim, ihnen gehört jeweils ein Haus mit Grundstück. Zwischen den beiden Grundstücken führt ein Weg zu drei Auto-Stellplätzen; zwei davon sind für den einen Hausbesitzer bestimmt, einer für den anderen. Der Weg und die Stellplätze befinden sich im gemeinsamen Besitz der beiden Familien, die Nutzung ist über eine Grunddienstbarkeit geregelt.

Nun wollten die Besitzer des Doppelparkplatzes diesen mit einem Carport überdachen und sprachen die Nachbarn darauf an. Die waren nicht abgeneigt, auch ihren eigenen Stellplatz zu bedecken, meinten aber, man sollte über Kosten, Gestaltung und baurechtliche Fragen noch einmal ausführlich reden. Dann fuhren sie in Urlaub.

Als sie aus diesem zurückkehrten, hatten ihre Nachbarn vollendete Tatsachen geschaffen und ihren Carport bereits zu bauen begonnen. Die Arbeiten vollendeten sie auch, obwohl ihre Nachbarn in der Zwischenzeit schriftlich widersprachen. Deshalb kam es zur Klage vor dem Amtsgericht.

Die Kläger meinten, für den Bau sei ihre Einwilligung erforderlich gewesen. Dem Carport, wie er nun dastand, hätten sie aber nie zugestimmt, er sei ihnen zu wuchtig und außerdem aus Holz, sie hätten einen aus Stahl gewollt. Die Beklagten hielten dagegen, dass die Gegenpartei ja grundsätzlich mit dem Bau einverstanden gewesen sei, sie hätten sich auf ihre Vorschläge und die Angebote der Carport-Baufirma aber nicht mehr gemeldet. Sie boten den Nachbarn schließlich sogar an, den dritten Stellplatz ebenfalls zu überbauen und dafür die Hälfte der anfallenden Kosten zu übernehmen.

Das half der beklagten Familie jedoch alles nichts - der Richter gab am Ende den Klägern Recht: "Als Miteigentümer des Stellplatzgrundstückes können sie von den Miteigentümern Wiederherstellung des früheren Zustandes verlangen, da sie keine Verpflichtung haben, die Errichtung eines Carports zu dulden", so lautet der Kernsatz des Urteils. Die Beklagten gingen zwar noch in Berufung, zogen diese aber kurz darauf wieder zurück, so dass das Urteil nun rechtskräftig ist. Das Geld ist also hin, der neue Carport auch. (AZ: 132 C 9764/17)