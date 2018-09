9. September 2018, 18:44 Uhr Nach zwei Monaten verhaftet Neuer Postbote stiehlt Hunderte Pakete

Man kann sich im Nachhinein in diesem Fall schon fragen, was der Mann vorhatte, als er am 1. Juli seinen Job antrat. Was auch immer es war, zwei Monate später ist er ihn wieder los. Die Beweislast ist im Wortsinn erdrückend. Der 38-jährige verheiratete Mann hatte im Juli als Postbote im Münchner Westen seinen Job angetreten. Nach einigen Wochen fiel allerdings den internen Sicherheitsmitarbeitern des Konzerns auf, dass in dem Bereich, für den der Mann zuständig war, regelmäßig Pakete abhanden kamen. Die Post verständigte die Polizei. Nach Überprüfung der Hinweise gab es einen Durchsuchungsbeschluss für die Beamten der Dienststelle 64. Sie fanden in dessen Wohnung abhanden gekommene Pakete, und zwar einige Hundert. Der Mann hatte verschiedenste Artikel, die in den Paketen versandt werden sollten, zu Hause gehortet, etwa Kleidung und Kosmetika. Der 38-Jährige wurde nun vorläufig festgenommen, er räumte alle Diebstähle ein. Der Gesamtwert der Waren liegt bei einigen Tausend Euro. Gegen den in Deutschland lebenden Rumänen wurde ein Haftbefehl erlassen, da die Ermittlungen andauern, auch um eventuelle kriminelle Verbindungen nach Rumänien zu prüfen.