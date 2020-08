Nach aufwendigen Recherchen konnte die Polizei einen mutmaßlichen Rollerdieb festnehmen. Ende Juni wurde ein Leichtkraftrad an einer Tankstelle in Neuhausen gestohlen. Die Fahndung nach dem Täter führte zu einem 44-jährigen Münchner. Für dessen Wohnung erließ das Amtsgericht München einen Durchsuchungsbeschluss. Vor Ort fanden die Beamten nicht nur den geklauten Roller, sondern auch noch ein bereits zerlegtes Moped. Zudem hatte der Mann weitere mutmaßliche Diebesgüter in seiner Wohnung gelagert. Darunter eine Profisackkarre, ein E-Bike sowie vier Goldbarren. Zu der Anzeige wegen Diebstahls kam eine nach dem Betäubungsmittelgesetz, da zusätzlich eine geringe Menge Marihuana gefunden wurde. Gegen den 44-jährigen Mann wird nun ermittelt.