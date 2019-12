Nach der versuchten Vergewaltigung einer 68-jährigen Münchnerin im Englischen Garten hat die Polizei nun den mutmaßlichen Täter verhaftet. Die Spurensicherung hatte nach der Tat am 5. Dezember nahe dem Japanischen Teehaus DNA-Spuren gesichert; in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt konnte die Polizei den Mann identifizieren. Nach intensiver Fahndung entdeckte eine Streife den 44-jährigen wohnsitzlosen Mann am Donnerstag um 23.45 Uhr an der Ottostraße in der Innenstadt und beantragte Haftbefehl wegen versuchter Vergewaltigung. Die 68-jährige Frau war am späten Nachmittag überfallen worden.