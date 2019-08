2. August 2019, 18:46 Uhr Nach Unfall in Fürstenried Verfahren gegen Gaffer eingeleitet

Gaffer haben nach einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstag in Fürstenried die Arbeit von Polizei und Rettungskräften massiv behindert. Gegen zwei Verkehrsteilnehmer, die anhielten und mit ihren Mobiltelefonen Fotos und Videos von der Unfallstelle aus ihren Autos heraus machten, wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nach Polizeiangaben war eine 51-Jährige aus dem Landkreis Weilheim-Schongau mit ihrem Opel an der Kreuzung zur Anschlussstelle Fürstenried in den Lastwagen eines 34-Jährigen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck gekracht. Der Lastwagen erfasste einen Lichtmast und ein Verkehrszeichen und kippte um. Drei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.