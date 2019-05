23. Mai 2019, 18:53 Uhr Nach tödlichen Radlunfall Parteien fordern mehr Sicherheit an Kreuzungen

An der Kreuzung von Corneliusbrücke und Erhardtstraße erinnern Blumen und ein sogenanntes Ghost Bike an den Unfalltod eines elfjährigen Jungen am Montag. Der Bub war von einem nach rechts abbiegenden Lkw überrollt worden. Die Grünen, die ÖDP und die Linke fordern nun mit mehreren Stadtratsanträgen, die Kreuzungen in der Stadt sicherer zu machen. Die Grünen beantragen ein Durchfahrverbot für Lastwagen ohne Abbiegeassistent. Zudem sollen - das fordern auch ÖDP und Linke - alle potenziell gefährlichen Kreuzungen, Einmündungen und Einfahrten baulich so gestaltet werden, dass Radfahrer besser zu sehen sind und Auto- oder Lkw-Fahrer nur langsam abbiegen können. Mehr Sicherheit versprechen sich die Grünen auch von Fahrradampeln mit Gelbphase. Die ÖDP spricht sich ebenfalls für Sofortmaßnahmen aus. Dazu gehören etwa rot markierte Radwege an der Unfallkreuzung, eine klare Führung des Radwegs, eine nach hinten versetzte Haltelinie für Autofahrer und ein gelbes Blinklicht. Kreuzungen an Rad-Schulwegen sollen zudem auf ihre Sicherheit hin überprüft und gegebenenfalls umgebaut werden.