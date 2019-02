4. Februar 2019, 18:42 Uhr Nach Streit um Gabalier Grüne fordern Valentin-Preis der Stadt

Nach der umstrittenen Verleihung des Karl-Valentin-Ordens an den Schlagersänger Andreas Gabalier regen die Rathaus-Grünen an, die Stadt solle künftig lieber selbst eine Auszeichnung mit dem Namen des berühmten Münchner Komikers stiften: den Valentin-Karlstadt-Preis. Damit könne die Verfälschung des Andenkens an einen großen Münchner Künstler korrigiert werden, die "durch die wiederholten Missgriffe der Narrhalla bei der Verleihung ihres Karl-Valentin-Ordens" entstanden sei. Es sei "längst nicht mehr nachvollziehbar, was dieser Faschingsorden mit Karl Valentin zu tun haben könnte". Bisherige Preisträger sind unter anderem Loriot, Ephraim Kishon, Rudi Carrell und Helmut Dietl, aber auch Politiker wie Edmund Stoiber, Franz Josef Strauß, Christian Ude und Dieter Reiter.