10. September 2018, 18:58 Uhr Nach jahrelangem Ärger Schluss mit Fremdvergabe

Die Gästebetreuer der BMW-Welt werden zum Jahreswechsel vom Autokonzern übernommen

Ein Großteil der Mitarbeiter in der BMW-Welt wird nach jahrelangem Hin und Her bald direkt beim Autobauer beschäftigt sein: 160 Bedienstete, die bislang beim externen Dienstleister Hofer Communications angestellt sind, werden zum Jahresende in die BMW AG übernommen. Darauf haben sich Konzernleitung und Betriebsrat geeinigt. Dies betrifft die Beschäftigten in der Gästebetreuung, im BMW-Museum und im Bereich Werksführungen, nicht aber Aufgaben, die auch sonst bei BMW extern vergeben sind, wie Reinigungskräfte oder die verpachteten Restaurants. Vor drei Wochen hat BMW vor dem Münchner Arbeitsgericht einen Prozess verloren: Das Gericht gab Hofer-Mitarbeitern recht, die argumentierten, dass sie eigentlich bei BMW beschäftigt seien. Das schriftliche Urteil liege noch nicht vor, weshalb sich BMW-Sprecher Jochen Frey nicht dazu äußern möchte. Er verneint jedoch einen Zusammenhang zwischen dem verlorenen Verfahren und der jetzigen Neuordnung. Frey teilt mit, der Vertrag mit Hofer laufe ohnehin zum Jahresende aus. Die Situation sei von Unzufriedenheit bei den Betroffenen und "nur begrenztem Einfluss" auf den externen Dienstleister geprägt gewesen; das habe zur Erkenntnis geführt, dass man es auch selbst machen könne. Nun werde die nötige Organisation bei BMW aufgebaut - das sei schwierig, da man keinen Einblick in die Arbeitsverträge der betroffenen Mitarbeiter habe. So müsse man sehen, wie sich die Aufgaben jedes einzelnen in den tariflichen Rahmen eingruppieren ließen. Details gibt es noch nicht, Frey spricht aber von einer "Verbesserung der Entgeltstruktur" für die Mitarbeiter.

Nach dem Wechsel von einer Münchner Agentur an den Berliner Dienstleister Hofer Communications im Januar 2013 hatten die Mitarbeiter neue Arbeitsverträge unterschreiben müssen - zunächst zum großen Teil zu deutlich schlechteren Konditionen. Eine Mischung aus Widerstand der Betroffenen und der Gewerkschaften sowie öffentlichem Druck führte zu Nachbesserungen, im Februar 2016 einigten sich Hofer und die IG Metall auf einen Tarifabschluss und Lohnerhöhungen.