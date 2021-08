Ein 63-Jähriger ist am Sonntag an seinem Wohnort in Bremen verhaftet worden, weil er einer schweren Brandstiftung in München verdächtigt wird. Nachdem es am Samstagmittag an einem Mehrfamilienhaus in Bogenhausen gebrannt hatte, fanden die Ermittler entsprechende Hinweise. Der Mann hat offenbar kein gutes Verhältnis zu einer Stiftung, die sich in dem Haus befindet. Die hiesige Polizei kennt ihn wegen rund ein Dutzend Delikte, für die er immer wieder angereist ist. Bei seiner jüngsten Aktion entstand Schaden von mehreren tausend Euro.