"Unters Rad gekommen" vom 5. Oktober, "Ein (Alb-)Traum wird Wirklichkeit" und Kommentar "Ein Mahnmal der Rechthaberei" vom 1. Oktober:

Nicht mehr zeitgemäß

Ministerpräsident Söder ruft zur Bewahrung der Schöpfung auf. Wie die Realität aussieht, zeigt die Eröffnung der Isentalautobahn. Obwohl heute niemand sicher sagen kann, mit welchem Antrieb wir in einem Jahrzehnt unsere Autos betreiben, werden weiter Straßen und Autobahnen in unsere Heimat gepflastert. Die Straßenplaner nehmen keine Rücksicht auf ein erhaltenswertes, idyllisches Tal, das ein hervorragendes Naherholungsgebiet war. Und die für diese Politik verantwortlichen Parteien wundern sich auch noch, wenn die Wähler zu Parteien wechseln, die sich seit Jahrzehnten für die Erhaltung der Schöpfung einsetzen. Jürgen Haase, Oberau

Hässliches vom Landrat

Ja, geht's noch, Herr Landrat? Bedauerlich, dass die SZ-Journalisten scheint's nicht mitbekamen, dass der Altöttinger Landrat Erwin Schneider (CSU) die Demonstranten beim Eröffnungsakt des neuen Teilstücks der A 94 mit "Arschlöcher" und "Menschenverachter" beschimpfte. Becks trefflicher Artikel hätte unter Einbezug dieser Äußerung eines katholisch eingesäumten Landkreispolitikers an Brisanz gewonnen. So weit sind wir gekommen, dass die Verbal-Verrohung bei Leuten um sich greift, denen das "Christliche" und "Soziale" ins Parteibuch geschrieben steht! Die Missachtung von Menschen, die sich um den Erhalt von Natur und "Heimat" nicht nur gesorgt, sondern hierfür gekämpft haben, gehört - ja, geht's noch, Herr Landrat? - wohl zum speziellen Verhalten derer, die so nah am "rechten Glauben" und der Gnadenmutter Bayerns sind wie dieser Politiker, dessen Stündchen mit dieser abgrundhässlichen Äußerung - für meine Begriffe - geschlagen hat. Prof. Dr. Hans Gärtner, Polling/München

Anrainer in den Startlöchern

In ihrem Kommentar zur A94 ("Ein Mahnmal der Rechthaberei") weisen Sie zu Recht darauf hin, dass die Autobahn zusätzlichen Verkehr produzieren wird. Aber dabei bleibt es nicht. Es scheint ein Naturgesetz zu sein, dass dem Straßenbau ein riesiger Flächenfraß auf dem Fuß folgen muss. Anrainergemeinden wie zum Beispiel die Stadt Waldkraiburg oder die Gemeinde Aschau am Inn haben die Chancen schnell erkannt und planen neue Gewerbe- und Industriegebiete in großem Stil und gegen den Willen großer Teile der Bevölkerung. So soll in Aschau ein zusätzliches Gewerbegebiet auf jetzt noch landwirtschaftlichen Flächen erschlossen werden, obwohl freie Gewerbegrundstücke bis zu einer Größe von 40 000 Quadratmetern zur Verfügung stehen. In Waldkraiburg sollen gar das Industrie- und Gewerbegebiet um bis zu 160 000 Quadratmeter erweitert und dafür 16 Hektar Wald geopfert werden (der letzte Wald, den die Stadt noch besitzt, und geplante Zukäufe vom Bayerischen Staatsforst). Dabei handelt es sich zum Teil um hochwertigen Mischwald, Rückzugsgebiet seltener Fledermausarten, Wasserschutzgebiet und viel genutztes Naherholung- und Freizeitgebiet. Dies, obwohl Brach- und Vorhalteflächen von mehr als zwei Hektar seit Jahren von den Industriebetrieben der Stadt nicht genutzt werden. Im Gegenteil: Die Industriegemeinschaft Waldkraiburg-Aschau weist die Bewohner offen auf ihre Abhängigkeit von der Industrie hin und droht mit Wegzug, sollte der Flächennutzungsänderung von aktuell zwei weiteren Hektar Naherholungsgebiet nicht zugestimmt werden. Konkrete Bauvorhaben außer einem Stromhäuschen für die zukünftige Infrastruktur gibt es nicht. Es geht um die "Entwicklung" eines Industriestandorts in sehr günstiger Lage, durch die A94 zur Metropolregion München gehörig und zum Tor nach Osteuropa geworden. Für diesen Zweck 16 Hektar Wald opfern und in Betonbebauung verwandeln - wer Klima- und Landschaftsschutz halbwegs ernst meint, kann dies in der heutigen Zeit weder wollen noch verantworten. Franz Neuner, München

Sicherer Radweg fehlt

"Zuletzt nutzten viele die frisch asphaltierte Trasse als Radweg", heißt es in der Berichterstattung: Solange die Autobahn noch nicht durch Zäune von der Umgebung getrennt war, konnte man auf ihr als Radfahrer sicherer von Dorfen nach Schwindkirchen fahren als auf der Staatsstraße 2084! Wie wäre es, wenn die Radler als Ausgleich einen Radweg entlang der schmalen, kurvigen, geflickten und trotz Geschwindigkeitsbegrenzung zu schnell befahrenen Staatsstraße 2084 bekämen? Der Teer der A94 weist viele kleine "Blasen" auf. Die nächste Baustelle kommt bestimmt. Annette Scheffler, Dorfen

Das Märchen von der neuen Zeitersparnis - und die gut ausgebaute B 12 für Mautvermeider

Es dürfte nicht viele Menschen wie mich geben, die die Strecke von Simbach am Inn nach München seit nunmehr dreiundfünfzigeinhalb Jahren beinahe wöchentlich zurückgelegt haben. Anfänglich sind wir noch durch alle Ortschaften gefahren, die an der Stecke lagen. Das war ziemlich abenteuerlich. Es gab wirklich viele Unfälle, auch tödliche. Daher ist man damals doch das ein oder andere mal mit dem Zug gefahren. Ich habe immer gehofft, dass die B12 wenigstens wechselseitig dreispurig ausgebaut wird. Die B12 unter Abschirmung der sensiblen Wohnbereiche wäre ein Traum gewesen. Auch eine schnelle Zugverbindung wäre eine schöne Alternative gewesen. Was ist passiert? Die Zugverbindung ist fast in die Steinzeit zurückgefallen. Die Strecke von Simbach am Inn nach Pocking ist seit langem ganz aufgelöst An der B12 gibt es bis auf Maitenbeth keinen Ort mehr, durch den man fahren muss. Das einzige Nadelöhr ist inzwischen die Umfahrung Hohenlinden, wo man, wenn man zur Unzeit kommt, ziemlich lange im Stau steht. Man hat also eine Unmenge Geld ausgegeben, um die Orte vom Verkehr frei zu bekommen. Viele Flächen wurden dafür versiegelt, die man sicher bei intelligenter Führung einer B12 Autobahn besser einsetzen hätte können. Was haben wir jetzt? Eine Autobahn, die gegen alle Widerstände durch eine der schönsten Landschaften Oberbayerns und noch intakte Natur durchgedrückt wurde. Und eine gut ausgebaute B12, die bestens für Lkw zur Vermeidung der Autobahngebühr geeignet ist. Meine Fahrzeit zwischen meinem Heimatort und München hat sich um ziemlich genau zehn Minuten verkürzt. Wenigstens so lange, bis sich herumgesprochen hat, dass man noch schneller nach München fahren kann und der Stau vor München diesen Zeitgewinn wieder hinwegrafft. Schön ist es auch, dass ich zwischen Heldenstein und Forstinning wegen der Mautvermeider viel weniger Lkw-Verkehr habe. Fast hätte ich vergessen, dass sich die Immobilienpreise entlang der Autobahn enorm gesteigert haben. Wie kommt es nur, dass für mich die Eröffnung der Isentalautobahn ein besonders trauriger Wendepunkt ist, der zeigt, wie wenig wir verstanden haben, wie wichtig die Natur für uns Menschen ist. Josef Meilhammer, München