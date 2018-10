3. Oktober 2018, 18:57 Uhr Nach der Wiesn Der Zauber des Heimwegs

Wenn der letzte Zapfhahn geschlossen ist, stürzen die Wiesnbesucher wie eine Urgewalt vom Festgelände. Im Chaos wird angebandelt - und Geld verdient

Von Camilla Kohrs , Magdalena Latz und Anton Rainer

Es ist 23 Uhr, es ist recht still am Goetheplatz. Aber von fern hört man es lärmen, immer lauter. Sie kommen.

Innerhalb von Minuten füllt sich der Platz vor dem Kino mit grölenden Männergruppen. Jugendliche torkeln zur U-Bahn oder zu McDonald's, stützen sich gegenseitig. Ein Paar hat eine Mülltonne zum Stehtisch umfunktioniert, darauf das mitgebrachte Bier, Burger und Pappbecher voll Cola. Man hört Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch. Frederick steht da, in der Hand einen Masskrug. Wo er den her hat, kann er nicht sagen, aber er weiß: Geklaut ist der nicht. Frederick schwankt. Der nächste Zug heim geht um sechs Uhr, also in ungefähr sieben Stunden. "Eigentlich muss ich um sieben auf der Arbeit sein, aber morgen komme ich etwas später."

Wenn sich auf der Wiesn die Zapfhähne schließen, drängt es die, die den Absprung nicht vorher geschafft haben, mit einem Mal rein in die Stadt. Diese Urgewalt stürzt manche Orte ins Chaos, den Goetheplatz etwa. Aber der Heimweg von der Wiesn eröffnet auch eine Zwischenzone in der Zeit, mit einem ganz merkwürdigen, zerbrechlichen Zauber: wenn das Alte noch nicht vorbei ist, aber auch noch nichts Neues begonnen hat.

Am Goetheplatz strömen die meisten Richtung U-Bahn. Einige finden auch den Weg zum 68er Bus, Ringlinie, rauf nach Giesing. Dann ist schon viel gewonnen. Da steht zum Beispiel Johanna, die roten Haare zu Zöpfen geflochten, und umklammert eine Herzchen-Tüte mit Resten gebrannter Mandeln. Und da steht auch: Manfred. Die Haare werden schon lichter, aber er wirkt aufgekratzt wie ein Schuljunge. Manfred spricht, deutlich hörbar, Allgäuer Dialekt. Das gefällt Johanna. Sie spricht ihn an. "Und dann sind wir ins Gespräch gekommen", sagt sie. Es ist oft so einfach.

Manchmal kann das Heimkommen auch schwierig sein, daraus haben die Rikscha-Fahrer ihr Geschäftsmodell entwickelt. Auf dem St.-Pauls-Platz stehen sie aufgereiht da: von der Luxuskarosse bis zum gefühlten Dreirad. "Taxi? Kommt heute keines mehr, sorry", sagt ein Fahrer zu den vorbeieilenden Wiesngästen. Und zum Hauptbahnhof laufen? Sind ja immerhin 850 Meter. "Das schaffen Sie nie", sagt der Mann. "Jetzt fahrt's halt mit!"

20 Euro kostet die Fahrt. Aber es ist halt Wiesn, und welche U-Bahn hat schon eine eigene Sound-Anlage und Discokugeln zu bieten? Karl und Maria haben bei Claude angebissen. Er: 32, Bart, Hoodie und Headset. Das Paar: kichernd, mittelalt, Tracht. Claude legt gleich mal eine Playlist mit Schlagern ein, in denen der Name "Maria" vorkommt. Claude sagt, er lasse sich bei der Musikauswahl vom Moment inspirieren. Für russische Fahrgäste legt er schon mal "Kalinka" auf. Unterwegs singt er dann etwas schief und sehr laut mit.

Für Rikschafahrer gelten zur Wiesnzeit offenbar keine Verkehrsregeln: Gewöhnliche Radler werden zusammengehupt, an Autos blinken und jodeln sich die Rikschas vorbei. Zwei Minuten später sind Karl und Maria am Hauptbahnhof angekommen. Handschlag, Trinkgeld, gute Nacht. Dann stellt sich Claude zurück an die Straße vor dem Bahnhof und ruft: "Radtaxi zum Hauptbahnhof!" Am Abgang zur U 5 kommt gerade ein Amerikaner in Plastik-Lederhosen an. Sein Problem: Er muss zur U 2. Die 100 Meter zur richtigen Treppe sind selbst Claude zu kurz. "Einfach einmal durchgehen, you can do it", sagt er.

Im 68er lehnt sich Manfred immer näher zu Johanna, seine Augen strahlen. Johanna wehrt ihn halbherzig ab, aber sie lächelt dabei. "Ich hab' dir schon gesagt, dass ich verheiratet bin und zwei Kinder habe." Manfred hat solche Sätze offenbar schon zu oft gehört, er schüttet sein Herz aus. Wie schwer es sei, "was Festes" zu finden. "Mein Telefonbuch ist voll mit Frauennamen", sagt er. Aber wenn er mal am Wochenende anrufe, um was zu unternehmen, hat plötzlich keine mehr Zeit. Manfred sieht Johanna an. "Heute Abend hab' ich mich schon ein bisschen verliebt." Aber es ist zu spät. Alle Möglichkeiten, die in der Luft lagen, verpuffen mit einem mal. An der Silberhornstraße steigen beide aus. Einen Augenblick stehen sie gemeinsam an der Haltestelle. Dann gehen sie fort. Einer rechts, eine links.