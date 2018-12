17. Dezember 2018, 18:49 Uhr Nach der Landtagswahl Die Bayern-SPD wäre jetzt gern jugendlich

SZ-Leser spotten zum Thema Kandidaten-Marketing - oder sie blicken auf ein paar jugendliche Parteivertreter, die schon jetzt recht alt aussehen

"Nicht jugendfrei" vom 13./14. Dezember und "Verjüngung vertagt", 17. Dezember:

Kandidaten-Marketing

Die stellvertretende Bundesvorsitzende und SPD-Bayern-Vorsitzende Natascha Kohnen fordert in Zukunft, jeden dritten Listenplatz für die nächsten Bundes- und Landtagswahlen für unter 35-jährige zu vergeben. Nachdem das scheinbar die wichtigste Erkenntnis für Natascha Kohnen aus den Wahlschlappen der SPD ist, sollte dieser Vorschlag noch wesentlich konsequenter durchdacht und umgesetzt werden. Hierzu ein paar Vorschläge zur Besetzung der SPD-Listen:

Jeden vierten Platz an eine Veganerin vergeben, damit die Fleischtöpfe nach der Wahl nicht so schnell geleert werden.

Ein Linkshänder sollte auf den aussichtsreichen Listenplätzen platziert werden, um die Handschrift der SPD noch zu erkennen.

Jeden 463. Platz mit einem Arbeiter besetzen, um zu signalisieren, dass es Aufstiegschancen in unserer Gesellschaft gibt.

Zudem sind auf den Listen im Losverfahren zu berücksichtigen: Ein ausgetretenes SPD-Mitglied, um auch wieder sozialdemokratische Wähler zu erreichen; ein langjähriger SPD-Funktionär ohne Berufsabschluss mit mindestens drei abgebrochenen Studiengängen, um die Forderung nach lebenslangem Lernen zu untermauern; eine muslimische, führerscheinlose, radfahrende Gärtnerin mit Doppelpass, damit Ökologie und Integration nicht zu kurz kommen; einen Bewohner einer Einbahnstraße, damit die Fahrtrichtung eindeutig klar ist; eine evangelische Trambahnfahrerin, damit die SPD auf dem eingefahrenen Gleis bleibt und der Zielbahnhof bekannt ist; eine nichtrauchende Bierbrauerin, damit in der SPD nicht alles so nüchtern und bierernst diskutiert wird; bei der Bundestagswahl alle vier Jahre ist entsprechend dem Schaltjahr ein am 29. Februar geborener Kandidat zu berücksichtigen, da dieser Abgeordnete nicht so schnell altert und die Kontinuität und langfristige Ausrichtung am besten darstellen kann; ein Bobfahrer für den Mut, die Kraft, die Schnelligkeit und Zielorientierung der SPD; ein politisch völlig Desinteressierter, damit sich auch die Nichtwähler angesprochen fühlen.

Um die Benachteiligten, Abgehängten und vom Abstieg Bedrohten in unserer Gesellschaft zu berücksichtigen, ist der 29. Listenplatz immer mit dem Vorsitzenden des jeweiligen Tabellenletzten der 3. Fußball-Liga zu besetzen. Damit die SPD ihrer Geschichte und Tradition gerecht wird, mindestens ein rothaariges Mitglied auf die Liste; als Letzter auf der Liste ist immer ein Kaminkehrer zu setzen, der bekanntermaßen Glück bringt - in ungeraden Wahljahren muss der Kaminkehrer aber weiblich sein.

Sollten dann noch ein paar Listenplätze frei sein, sind sie mit überzeugten, politisch engagierten, vertrauenswürdigen und in der Öffentlichkeit anerkannten SPD-Mitgliedern zu bestücken. Auf jeden Fall muss mindestens ein Karl-Valentin-Fan unabhängig der Parteizugehörigkeit ins Parlament, damit alle drei Seiten solcher Vorschläge betrachtet werden: das Positive, das Negative und das Komische. Herbert Becke, Garching

Ohne Junge läuft nichts

Florian Post findet die "Fokussierung auf jüngere schwierig", da in seinem Wahlkampf ohne 60 plus nichts gelaufen wäre. Vielleicht sollte Herr Post mal überlegen, warum die Jusos, die sich in jedem Wahlkampf mit voller Energie und Kraft einbringen wie sonst keine zweite Arbeitsgemeinschaft in der SPD, ihn nicht unterstützen. Bela Bach kann, als selbst noch unter 35-Jährige, mit den Positionen der Jusos nichts anfangen. Vielleicht sollte sich Frau Bach einfach einen Jugendverband einer Partei suchen, der besser zu ihren politischen Ansichten passt, zum Beispiel die Jungen Liberalen, der Jugendverband der FDP. Als auch schon über 60-Jähriger hänge ich zwar nicht dem "Jugendwahn" an, Tatsache ist aber, dass die SPD bei der Listenaufstellung für Bund und Land deutlich jünger und somit auch attraktiver werden muss. Hätte man diese Erkenntnis in der Bayern-SPD schon vor zwei Jahren gehabt, säße heute eines der größten Talente der bayerischen SPD, Johanna Uekermann, im Bundestag. Klaus Brinnig, München