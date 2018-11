6. November 2018, 18:50 Uhr Nach Auszähl-Problemen Reiter bittet Wahlhelfer um Entschuldigung

Wegen der Probleme bei der Auszählung haben am Abend der Landtagswahl mehrere Tausend Wahlhelfer die eigens eingerichtete Wahl-Hotline der Stadt angerufen. Mit 8880 Anrufen zwischen 21 Uhr und Mitternacht waren die Leitungen zwischenzeitlich überlastet, wie Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in einem Brief an die Wahlhelfer schrieb. Als weitere Gründe für die Probleme führte er die hohe Wahlbeteiligung und die Pannen bei der digitalen Übermittlung der Ergebnisse an. Dadurch hätten viele ehrenamtliche Wahlhelfer bis spät in die Nacht noch Stimmen auszählen und erfassen müssen. Für die Verzögerungen entschuldige er sich bei ihnen, schreibt der OB.