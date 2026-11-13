Die Schauspieler Daniel Radcliffe und Dustin Hoffman sind mit ihren 1,65 Metern Körpergröße fünf Zentimeter kleiner als Kevin Scholl. Mit Tom Cruise und Tom Schilling ist er in etwa auf Scheitelhöhe. Kevin Scholl misst 1,70 Meter. „Ich hatte nie ein Problem mit meiner Körpergröße, nur mit meinen Klamotten“, sagt er. So kam er auf seine Geschäftsidee. Unter dem Label Myron entwirft, produziert und verkauft Scholl Kleidung für Männer, die kleiner sind als der Durchschnitt. Der liegt hierzulande bei knapp 1,80 Metern. Man rede seit Jahren über Body Positivity, sagt Scholl, eine Bewegung, die sich gegen normiertes Aussehen einsetzt und für mehr Akzeptanz von körperlicher Vielfalt wirbt. Nicht der gesellschaftlichen Norm zu entsprechen, sei aber für betroffene Menschen dennoch meist ein Thema.