Der Münchner Verkehrsverbund ( MVV ) ist seit einigen Jahren auf Expansionskurs. Jetzt hat MVV-Chef Bernd Rosenbusch weitere Wachstumsschübe für die Zukunft angekündigt – und gleichzeitig das Ende des Wachstums in Aussicht gestellt.

Einmal im Jahr lädt der MVV zur „schwimmenden Pressekonferenz“, die am Montag auf dem Starnberger See stattgefunden hat. Wie immer ging es dabei um das bisher Erreichte und die Aussichten für die nächsten Jahre. Die betreffen beim MVV auch dieses Jahr wieder die Erweiterung des Verbundgebiets. Das ist seit 2023 von acht auf 18 Mitglieder angewachsen. 15 Landkreise und drei kreisfreie Städte sind es inzwischen. Nächstes Jahr sollen mit dem Landkreis Ostallgäu und der kreisfreien Stadt Kaufbeuren weitere hinzukommen, die Entscheidung steht noch aus. 2028 könnten sich dann auch noch die Kreise Altötting und Traunstein anschließen sowie der Landkreis Oberallgäu und die kreisfreie Stadt Kempten. „Dann reicht's auch“, sagte Rosenbusch.

Freilich könnte noch immer der ganz große Wurf folgen: der Zusammenschluss des MVV mit dem Augsburger Verkehrsverbund. Zu diesem gehören Stadt und Landkreis Augsburg sowie die Landkreise Aichach-Friedberg und Dillingen an der Donau. Die Verhandlungen laufen schon seit zwei Jahren. Doch der für 2027 geplante Zusammenschluss wird verschoben. Nach der Kommunalwahl dieses Jahr, sagte Rosenbusch, gebe es einen neuen Anlauf. Im Herbst fänden neue Gespräche statt.

Ein großer Verbund, so der Gedanke hinter der Expansion, würde das Fahren in vielen Fällen günstiger machen, vor allem aber einfacher. Wo vorher bei Fahrten zwischen verschiedenen Landkreisen mehrere Tickets notwendig waren, reicht nun ein einziges. Davon profitieren hauptsächlich Menschen, die den öffentlichen Nahverkehr nur gelegentlich nutzen. Vielfahrer besitzen meistens das Deutschlandticket.

Damit im Verbundgebiet auch künftig Fahrzeuge unterwegs sind, sollen verstärkt fahrerlose Busse eingesetzt werden. Bis zum Jahr 2035 könnten bereits 500 autonome Busse und 2000 Shuttles in der Region unterwegs sein, bis 2045 könnte deren Zahl auf 5000 Busse und 20 000 Shuttles steigen. MVV-Chef Rosenbusch hält den Einsatz von selbst fahrenden Fahrzeugen insofern für notwendig, weil seiner Einschätzung nach künftig Fahrpersonal fehlen könnte.

Zudem könnte der Betrieb dann wegen gesparter Personalkosten günstiger werden. Sinnvoll ist das autonome Fahren vor allem bei kleinen Fahrzeugen. Für große Busse mit viel Platz für Passagiere wird sich laut Rosenbusch auch künftig der Einsatz von Fahrerinnen und Fahrern rechnen. „Was wir nicht wollen, sind massenhaft Robo-Taxis“, sagt Rosenbusch. Die verstopften die Straßen und sorgten nur für mehr Stau. „Was wir wollen, ist ein ergänzendes System, kein ersetzendes.“