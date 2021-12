An diesem Sonntag steigen die Preise im Schnitt um 3,7 Prozent. Welche Tickets dann wie viel kosten - ein Überblick.

Von Andreas Schubert

Die Tickets im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) werden teurer. Von diesem Sonntag, 12. Dezember, an gelten die neuen Preise - sie steigen im Durchschnitt um 3,7 Prozent. Der MVV begründet die Preiserhöhung unter anderem mit den gestiegenen Energie- und Personalkosten in den Jahren 2020 und 2021. Für die Streifenkarte mit zehn Streifen müssen Fahrgäste fortan 15,20 Euro zahlen, 60 Cent mehr als vorher. Damit kommen Gelegenheitsfahrer aber immer noch etwas günstiger weg als mit einer Einzelkarte für die Zone M oder zwei Zonen. Diese verteuert sich um zehn Cent auf 3,50 Euro.

Für eine Monatskarte in der Zone M werden anstatt 57 Euro nun 59,10 Euro fällig. Für ein entsprechendes Jahres-Abonnement steigt der Preis um 21 Euro auf 561 Euro. Eine Monatskarte für Pendler, etwa nach Dachau, Germering, Ismaning, Schleißheim oder Vaterstetten (Zone M-1) kostet künftig 95,40 Euro (plus 3,40 Euro). Pendler nach Aying, Fürstenfeldbruck, Gilching oder Starnberg (M-2) zahlen 118,10 anstatt 114 Euro. Senioren können mit der Isarcard 65 zu einem Preis von 49,50 Euro in der Zone M fahren oder für 76,20 Euro im gesamten Tarifgebiet. Für Schüler und Auszubildende gibt es weiterhin das im gesamten Tarifgebiet gültige 365-Euro-Ticket.

Es kommen auch Verbesserungen im Nahverkehr, der Expressbus-Ring zum Beispiel

Während der Fahrgastverband Pro Bahn die Preiserhöhung kritisiert, führt für MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch an einer Tariferhöhung kein Weg vorbei. Zumindest so lange nicht, bis sich das Finanzierungssystem ändert, indem man öffentliches Geld zugunsten des Nahverkehrs umverteilt. Die Einnahmeverluste durch die Rückgänge der Fahrgastzahlen während der Corona-Pandemie müssten ausgeglichen werden. Immerhin ist im neuen Koalitionsvertrag der Bundesregierung festgelegt, dass es für den ÖPNV Ausgleichszahlungen geben wird.

Immerhin wird es zum Fahrplanwechsel am Sonntag auch einige Verbesserungen im Nahverkehr geben. Die wohl prägnanteste ist der neue Expressbus-Ring, der die Landkreise im MVV-Gebiet miteinander verbindet und Umwege über die Landeshauptstadt überflüssig macht.

Wer noch alte Tickets hat, kann diese noch eine Zeit lang nutzen. Einzel-, Tages- oder Streifenkarten, die bis 11. Dezember 2021 gelten, können noch bis zum 31. März 2022 verwendet werden. Danach können Fahrgäste die Tickets zeitlich unbegrenzt entweder gegen eine Aufzahlung zum neuen Preis umtauschen oder gegen eine Bearbeitungsgebühr von zwei Euro erstatten lassen. Wochen- und Monatskarten bleiben bis zum Ablauf ihrer Geltungsdauer weiter gültig. Für Zeitkarten im Abo werden bei monatlicher Zahlung vom 1. Januar an die neuen Preise abgebucht. Wer sein Abo jährlich zahlt, kann es bis zum Ablauf weiter nutzen.

Hier die neuen Preise im Überblick:

Einzelkarten: Kurzstrecke: 1,80 Euro (vorher: 1,70 Euro). Zone M oder zwei Zonen: 3,50 Euro (3,40). Zonen M - 2: 7 Euro (6,80).

Streifenkarten: Für Erwachsene 15,20 Euro (14,60). U21: 8,30 Euro (8,00).

Tageskarten: Gruppen, Zonen M - 3: 20,70 Euro (20). Single, Zone M oder zwei Zonen: 8,20 Euro (7,90). Kinder: 3,30 Euro (3,20). Fahrrad-Tageskarte: 3,10 Euro (3,00).

Wochenkarten: Isar-Card, Zone M oder zwei Zonen: 18,60 Euro (17,80). Isar-Card, Zonen M - 5: 63,10 Euro (60,30).

Monatskarten: Isar-Card, Zone M oder zwei Zonen: 59,10 Euro (57,00). Isar-Card 9 Uhr, Zone M oder zwei Zonen: 52,80 Euro (50,90). Isar-Card 9 Uhr, Zonen M - 5: 83,90 Euro (80,90). Isar-Card 65, Zone M oder zwei Zonen: 49,50 Euro (47,80). Isar-Card 65, Zonen M - 5: 73,80 Euro (71,20). Isar-Card S, Zone M oder zwei Zonen: 31,10 Euro (30,00). Isar-Card S, Zone M-6: 55 Euro (53,00).