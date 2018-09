3. September 2018, 17:07 Uhr MVV Jetzt wollen alle in die M-Zone

Die geplante Tarifreform beim Münchner Verkehrs- und Tarifreform (MVV) schlägt im Wahlkampf hohe Wellen.

Immer mehr Politiker aus den umliegenden Landkreisen äußern den Vorwurf, dass Fahrgäste aus einzelnen Gemeinen benachteiligt würden.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter verteidigt den gefundenen "Kompromiss" und greift den CSU-Landtagsabgeordneten Ernst Weidenbusch an.

Von Martin Mühlfenzl und Andreas Schubert

Die geplante MVV-Tarifreform wird zunehmend zum Streitthema. Die Stadt München habe die acht Verbundlandkreise bei den Verhandlungen "über den Tisch gezogen", soll Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Samstag in Keferloh gesagt haben. Das behauptet zumindest der CSU-Landtagsabgeordnete und Vize-Landrat des Landkreises München, Ernst Weidenbusch. Deshalb, so erklärte Weidenbusch bei einer Wahlkampfveranstaltung am Sonntag, werde er der Reform nicht zustimmen. Reiter indes bestritt am Montag, diesen Satz gesagt zu haben. Die Äußerung sei "ausweislich mehrerer Hundert Zeugen weder gefallen, noch wurde dies anders intoniert", schrieb Reiter in einem Brief an alle Landräte im MVV-Gebiet. Auch die SPD-Fraktionssprecherin im Kreistag, Ingrid Lenz-Aktas, teilte mit, der OB habe dies nicht behauptet.

Der Hintergrund des Streits: Im Landkreis München regen sich erhebliche Widerstände gegen die Tarifreform, die am 9. Juni 2019 in Kraft treten soll - und das auch in den Reihen der SPD. So nannte die stellvertretende Landrätin und Landtagskandidatin Annette Ganssmüller-Maluche die Reform "äußerst mutlos". Vor allem die einwohner- und wirtschaftsstarken Kommunen im nördlichen Landkreis würden durch die Neustrukturierung der Ticketpreise benachteiligt.

Ismanings Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) kritisiert, dass nicht alle 29 Kommunen des Landkreises in den neuen Innenraum (M-Zone) aufgenommen werden sollen. Er bezeichnet die Pläne als "Watschn" für den Norden des Landkreises, der eng mit der Stadt verwoben ist. Deswegen werde er der Reform im Kreistag auch nicht zustimmen, hat Greulich angekündigt. Lehnt nur einer der acht Verbundlandkreise im MVV die Tarifreform ab, ist sie gescheitert. Die Münchner Kreisräte beraten erstmals am 12. September über die Reform.

Dass es aus der eigenen Partei Kritik an den Plänen gibt, streitet Reiter gar nicht ab. Er habe auf der Veranstaltung in Keferloh darauf hingewiesen, dass es "selbstverständlich" seine Aufgabe als Münchner Oberbürgermeister sei, für die Münchner ein gutes Ergebnis zu erzielen. Dieses Ziel hätten auch die Landräte für ihre jeweiligen Landkreise verfolgt. Zum Ergebnis sei zu sagen, dass für alle Beteiligten ein Kompromiss gefunden worden sei, der dazu führe, dass es im gesamten Tarifgebiet, also der Stadt und der Region, mehr Gewinner als Verlierer der Reform geben würde.

Weidenbuschs am Sonntag geäußerten Vorschlag, im MVV pro Fahrt nur einen Euro zu erheben, wiegelt Reiter ab. "Auch hier ist die Wahlkampffantasie des Kollegen Weidenbusch wohl nicht durch übermäßige Detailkenntnisse behindert worden", stichelt Reiter. Dieses Modell hätte bekanntlich eine jährliche Zuzahlung der Gesellschafter in dreistelliger Millionenhöhe bedeutet.

Dass so ein Vorschlag ausgerechnet von einem Beauftragten der Staatsregierung komme, sei "besonders pikant", so Reiter. Denn während München zur Finanzierung der Tarife einen zweistelligen Millionenbetrag ausgebe und sich auch die Landkreise jeweils mit Millionenbeträgen beteiligten, habe sich die Staatsregierung von Anfang an geweigert, den Tarif zu subventionieren. Würde der Freistaat ebensoviel zahlen wie die Landeshauptstadt, könnten die jetzt kritisierten Preisanstiege im Umland verhindert werden. Dafür solle sich Weidenbusch einsetzen. Markigen Sprüchen, so fordert Münchens Oberbürgermeister, sollten auch spürbare Taten zu Gunsten der Bevölkerung folgen.