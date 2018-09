12. September 2018, 21:18 Uhr MVV-Chef Alexander Freitag Mehr Visionär als Pufferküsser

Alexander Freitag schlüpfte in 21 Jahren als MVV-Geschäftsführer in viele Rollen: Als Redner,...

Alexander Freitag, bisher MVV-Chef, verabschiedet sich in den Ruhestand - und will künftig viel zu Fuß gehen

Von Dominik Hutter

Meistens steht er ein bisschen im Hintergrund, beim Nahverkehr führen gerne die politischen Akteure das große Wort. Alexander Freitag aber verkörpert die Fachebene - was nicht heißt, dass er keine Visionen hätte, in welche Richtung es weitergehen soll mit Bussen und Bahnen. Er ist nur keiner, der sich nach vorne drängt. Wenn der MVV-Chef dann doch ans Mikrofon geht, liefert er gerne erst einmal eine Zusammenfassung des später zu Sagenden, Schlagwort folgt dann auf Schlagwort. Anschließend erklärt er, was damit ...