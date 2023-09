Von Andreas Schubert

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) hat weiterhin mit einem Mangel an Fachkräften in den Trambahnwerkstätten zu kämpfen. Das führt unter anderem dazu, dass bei Unfällen beschädigte Wagen nicht in der gewohnten Zeit repariert und gewartet werden können. Deshalb ist schon vor den Sommerferien insbesondere die Tram 29 häufig ausgefallen.

Nun stellt die MVG die zwischen Hochschule München und Willibaldplatz eingesetzte Linie 29 bis auf Weiteres komplett ein. Sie könne ersatzlos entfallen, ohne dass ein Abschnitt nicht mehr bedient werde, teilt die MVG mit. Die Strecke ist durch die Linien 18, 19, 20 und 21 parallel abgedeckt.

Die Stadtwerke München (SWM) und die MVG arbeiten an verschiedenen Lösungen, neue Fachkräfte zu gewinnen und bestehendes Personal zu halten. Informationen zu offenen Stellen sowie zu SWM/MVG als Arbeitgeber finden sich unter mvg.de/karriere.

Verbesserungen im Busverkehr

Verbesserungen gibt es indes bei den Bussen. Die Linie 139 fährt an Schultagen in der Zeit von 7 bis 8 Uhr zwischen Giesing Bahnhof und Trudering Bahnhof (teilweise nur bis Neuperlach Zentrum) fortan alle sechs bis sieben Minuten. Auf der Linie 143 wird an Schultagen eine zusätzliche Fahrt ab Langwied Bahnhof (Abfahrt 7.22 Uhr) bis Freiham Bahnhof (Ankunft 7.36 Uhr) angeboten, außerdem kommt es zu kleineren Verschiebungen bei den Abfahrtszeiten, und einige bisher an der Riesenburgstraße endende Fahrten werden bis Freiham Bahnhof verlängert.

Die Linie 157 erhält an Schultagen eine zusätzliche Fahrt ab Pasing Bahnhof um 7.11 Uhr nach Freiham Bahnhof (an 7.37 Uhr). Auf der Linie E162 wird an Schultagen eine zusätzliche Fahrt ab Eichelhäherstraße um 7.21 Uhr zum Bildungscampus Freiham (an 7.43 Uhr) und mittags eine zusätzliche Fahrt ab Bildungscampus Freiham um 13.32 Uhr zur Eichelhäherstraße (an 13.52 Uhr) angeboten.

Aus der Sommerpause zurück kehren der Gasteig-Shuttle (Linie 97), der den Gasteig HP8 mit dem U-Bahnhof Implerstraße und dem Parkhaus Blumengroßmarkt verbindet sowie der sonntägliche Betrieb beim Expressbus X30 zwischen Harras und Ostbahnhof zur besseren Anbindung des HP8.