Während im Stadtzentrum bereits der U-Bahn-Verkehr der Linien U3 und U6 unterbrochen ist, kommen auf die Fahrgäste der Münchner Verkehrsgesellschaft ( MVG ) neue Einschränkungen zu: Zwischen Stachus und Sendlinger-Tor-Platz fahren von Montag, 6. Juli, bis Freitag, 31. Juli, keine Trambahnen. Der Grund: Die Stadtwerke München (SWM) erneuern zwei Weichen und eine Gleiskreuzung in der Sonnenstraße auf Höhe des Isar-Klinikums.

Diese haben der SWM zufolge nach bis zu 15 Betriebsjahren das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Die MVG muss deshalb die Tramlinien 16, 17, 18, 27 und 28 sowie die Nachtlinien N17 und N27 umleiten. Auf dem gesperrten Abschnitt fahren ersatzweise Busse. Im August folgen noch Nacharbeiten ohne Einschränkungen für die Tram.

Die Straßenbahnen verkehren während der Arbeiten folgendermaßen: Die Linien 16 und 17 fahren im westlichen Abschnitt zwischen Romanplatz beziehungsweise Amalienburgstraße und Stachus. Die Haltestelle am Stachus wird an den Haltepunkt der Linien 19/21 in der Prielmayerstraße verlegt. Im östlichen Abschnitt verkehren beide Linien zwischen St. Emmeram respektive Effnerplatz und Sendlinger Tor.

Die Tram 18 verkehrt im westlichen Abschnitt nur zwischen Gondrellplatz und Hauptbahnhof Süd und wendet über den Linienweg der Tram 20/21 bis zur Haltestelle Hochschule München. Die Haltestellen auf diesem Weg werden bedient. Im östlichen Abschnitt fährt die Tram 18 zwischen Schwanseestraße und Sendlinger Tor. Bei den Tramlinien 27 und 28 entfällt die Haltestelle Sendlinger Tor. Die Haltestelle Karlsplatz (Stachus) ist an den Haltepunkt der Linien 19/21 in der Prielmayerstraße verlegt.

Der Ersatzbus SEV16 fährt zwischen Lenbachplatz und Sendlinger Tor mit Zwischenhalt am Stachus. Die Nachttram N17 fährt im westlichen Abschnitt zwischen Amalienburgstraße und Stachus; auf dem östlichen Abschnitt zwischen Effnerplatz und Stachus fahren ersatzweise Busse. Die Nachttram N27 fährt im nördlichen Abschnitt zwischen Petuelring und Stachus, auf dem südlichen Abschnitt bis Großhesseloher Brücke fahren ersatzweise Busse.

Die MVG informiert unter anderem auf mvg.de/trambau. Aktuelles zur Betriebslage und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de und in der App MVGO.