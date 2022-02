Wann kommt der nächste Bus, wie kommt man am schnellsten von A nach B? Die neue "MVGO"-App der Münchner Verkehrsgesellschaft soll möglichst viele Funktionen bündeln und auch in anderen Städten funktionieren.

Wann kommt der nächste Bus, wie kommt man am schnellsten von A nach B, wo gibt es ein MVG-Rad oder einen E-Scooter? Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) hat am Montag ihre neue App "MVGO" vorgestellt. Nach einem Jahr Testphase sah die MVG nun die Zeit dafür gekommen: Die neue Anwendung ersetzt die bisherige App "MVG more". Über sie können außer den MVG-Rädern auch Elektro-Roller der Anbieter Tier und Voi gebucht werden sowie die E-Mopeds von Tier. Die App ist aber noch lange nicht vollständig: Nach und nach sollen in die MVGO-App weitere Angebote integriert werden, etwa Carsharing und die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs in ganz Deutschland. Der Download eigener ÖPNV-Apps in anderen Städten soll so überflüssig werden. Auch die Buchung von Taxis per App soll irgendwann möglich sein.

Für MVG-Chef Ingo Wortmann sowie Mobilitätsreferent Georg Dunkel ist das neue Angebot ein wichtiger Schritt zur unkomplizierten Nutzung verschiedener Verkehrsangebote über die Stadtgrenzen hinaus. Die App ist eigens so konstruiert, dass sie erweitert werden kann. Ziel ist es, eine einzige Anwendung anzubieten, die ein eigenes Auto möglichst überflüssig macht. Doch bis dahin gibt es noch einiges an Entwicklungsarbeit zu leisten: Wer zum Beispiel ein ÖPNV-Ticket kaufen möchte, braucht nach wie vor die alte App "MVG Fahrinfo". Erst wenn diese alte Anwendung vollständig in MVGO integriert ist, wird sie irgendwann abgeschaltet. Auch eine Live-Map, die die Position der ÖPNV-Fahrzeuge anzeigt, ist aktuell noch in Arbeit.

Nutzer alter Smartphones gehen bei der MVGO-App allerdings leer aus. Sie läuft nur auf iPhones mit einer Softwareversion ab iOS 14. Wer ein Smartphone mit dem Betriebssystem Android nutzt, braucht mindestens die Version 8.0. Auf den älteren Systemen laufen immerhin noch die Fahrinfo-App sowie die MVG-more-App.